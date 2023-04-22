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Стівен Кінг заявив, щоб його платну галочку в Twitter Маск віддав на благодійність Україні

22 квітня 2023 18:16
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Стівен Кінг заявив, щоб його платну галочку в Twitter Маск віддав на благодійність Україні
Американський письменник Стівен Кінг. Фото: M. Hitij
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 22 квітня, Стівен Кінг написав на своїй сторінці в Twitter звернення до власника платформи. Він запропонував Маску здійснити благодійні пожертви на підтримку України.

Про це повідомляє у соцмережі Стівен Кінг.

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"Я думаю, що Ілон Маск повинен віддати мою синю галочку на благодійність. Я рекомендую Фонд Сергія Притули, який допомагає рятувати життя в Україні. Це лише 8 доларів, тому, можливо, пан Маск міг би додати трохи більше", — заявив Кінг.

Стівен Кінг
Публікація Стівена Кінга в Twitter. Фото: скріншот з соцмережі  

Після того, як Twitter зробив платною синю галочку верифікації, Кінг написав, що має верифікацію, хоч і не просив її. Ілон Маск натякнув, що це саме він і оплатив верифікацію Стівена Кінга.

Нагадаємо, що російська пропагандистка Симоньян подякувала власнику Twitter Ілону Маску. Соцмережа прибрала з акаунтів мітку "ЗМІ, фінансовані державою".
 

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