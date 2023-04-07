Стивен Кинг призвал мир не забывать об Украине

Писатель Стивен Кинг/Фото: twitter.com/StephenKing

Американский писатель Стивен Кинг с начала полномасштабного вторжения россии поддерживает Украину. Он в очередной раз призвал мир не забывать о государстве, которое ведет борьбу с оккупантами.

Об этом Кинг написал в своем Twitter.

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"Держите Украину в своих сердцах и мыслях.

Не поддерживайте умиротворителей, которые оставляют ее позади", — подчеркнул Кинг.

Keep Ukraine in your hearts and thoughts.

Don't support appeasers who would leave them behind. — Stephen King (@StephenKing) Апр 7, 2023

Напомним, Стивен Кинг в кепке с надписью "Украина" анонсировал новую книгу своего сына. Американский писатель с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину и осуждает действия руководства Кремля.

Также мы писали, что главное желание на 2023 год Стивена Кинга связано с Украиной.

Добавим, всемирно известный американский писатель Стивен Кинг призвал рф остановить войну. Также писатель попросил президента россии владимира путина уйти в отставку.