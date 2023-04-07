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Стивен Кинг призвал мир не забывать об Украине

7 апреля 2023 14:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Писатель Стивен Кинг/Фото: twitter.com/StephenKing
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Американский писатель Стивен Кинг с начала полномасштабного вторжения россии поддерживает Украину. Он в очередной раз призвал мир не забывать о государстве, которое ведет борьбу с оккупантами.

Об этом Кинг написал в своем Twitter.

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Подробности

"Держите Украину в своих сердцах и мыслях.
Не поддерживайте умиротворителей, которые оставляют ее позади", — подчеркнул Кинг.

Напомним, Стивен Кинг в кепке с надписью "Украина" анонсировал новую книгу своего сына. Американский писатель с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину и осуждает действия руководства Кремля.

Также мы писали, что главное желание на 2023 год Стивена Кинга связано с Украиной.

Добавим, всемирно известный американский писатель Стивен Кинг призвал рф остановить войну. Также писатель попросил президента россии владимира путина уйти в отставку.

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