Стівен Кінг закликав світ не забувати про Україну

Письменник Стівен Кінг/Фото: twitter.com/StephenKing

Американський письменник Стівен Кінг з початку повномасштабного вторгнення росії підтримує Україну. Він вкотре закликав світ не забувати про державу, яка веде боротьбу з окупантами.

Про це Кінг написав у своєму Twitter.

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"Тримайте Україну у своїх серцях і думках.

Не підтримуйте умиротворювачів, які залишають її позаду", — наголосив Кінг.

Keep Ukraine in your hearts and thoughts.

Don’t support appeasers who would leave them behind. — Stephen King (@StephenKing) April 7, 2023

Нагадаємо, Стівен Кінг у кепці з надписом "Україна" анонсував нову книгу свого сина. Американський письменник з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну та засуджує дії керівництва Кремля.

Також ми писали, що головне бажання на 2023 рік Стівена Кінга пов'язане з Україною.

Додамо, всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг закликав рф зупинити війну. Також письменник попросив президента рф володимира путіна піти у відставку.