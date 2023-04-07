Стівен Кінг закликав світ не забувати про Україну
Американський письменник Стівен Кінг з початку повномасштабного вторгнення росії підтримує Україну. Він вкотре закликав світ не забувати про державу, яка веде боротьбу з окупантами.
Про це Кінг написав у своєму Twitter.
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"Тримайте Україну у своїх серцях і думках.
Не підтримуйте умиротворювачів, які залишають її позаду", — наголосив Кінг.
Keep Ukraine in your hearts and thoughts.— Stephen King (@StephenKing) April 7, 2023
Don’t support appeasers who would leave them behind.
Нагадаємо, Стівен Кінг у кепці з надписом "Україна" анонсував нову книгу свого сина. Американський письменник з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну та засуджує дії керівництва Кремля.
Також ми писали, що головне бажання на 2023 рік Стівена Кінга пов'язане з Україною.
Додамо, всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг закликав рф зупинити війну. Також письменник попросив президента рф володимира путіна піти у відставку.