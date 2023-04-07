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Стівен Кінг закликав світ не забувати про Україну

7 квітня 2023 14:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Письменник Стівен Кінг/Фото: twitter.com/StephenKing
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Американський письменник Стівен Кінг з початку повномасштабного вторгнення росії підтримує Україну. Він вкотре закликав світ не забувати про державу, яка веде боротьбу з окупантами.

Про це Кінг написав у своєму Twitter.

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"Тримайте Україну у своїх серцях і думках.
Не підтримуйте умиротворювачів, які залишають її позаду", — наголосив Кінг.

Нагадаємо, Стівен Кінг у кепці з надписом "Україна" анонсував нову книгу свого сина. Американський письменник з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну та засуджує дії керівництва Кремля. 

Також ми писали, що головне бажання на 2023 рік Стівена Кінга пов'язане з Україною.

Додамо, всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг закликав рф зупинити війну. Також письменник попросив президента рф володимира путіна піти у відставку.

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