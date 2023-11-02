Забастовки перевозчиков на границе с Польшей — кто не сможет выехать с Украины
В конце недели польские перевозчики намерены организовать крупномасштабную забастовку на границе с Украиной. Это может привести к временной блокировке некоторых пограничных пунктов.
Об этом сообщает ТСН.
Кто не сможет выехать из Украины
По словам украинских должностных лиц их партнеры из Польши уже призвали участников акции воздержаться от блокады дорог.
"На данный момент ведутся консультации с представителями польского Министерства инфраструктуры. Они явно выразили свою позицию против акции и обратились к протестующим с требованием сохранить проходимость границы. Также ведется диалог с соответствующим департаментом Европейской Комиссии", — отметил заместитель министра развития, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
Также украинские дипломаты активно работают над решением этой проблемы. Однако, ключевой вопрос заключается в том, затронет ли блокада личный и пассажирский транспорт.
"Основываясь на опыте прошлых акций, можно сказать, что личный и пассажирский транспорт не сталкивались с проблемами. В основном это касалось грузовиков. Хотя я верю, что акция не состоится, опасность остается", — комментирует вице-президент Украинской ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.
Он также подчеркнул две ключевые причины недовольства польских перевозчиков.
"Они не удовлетворены функционированием электронной очереди, у нас такие же жалобы. Это технические моменты, которые следует решить. Их второе требование - равное представительство в секторе перевозок между Польшей и Украиной. Они настаивают на равных условиях для всех участников рынка. Ранее они занимали лишь 35% рынка", — добавил он.
Что требуют польские перевозчики
В рамках забастовки польские перевозчики требуют:
- возвращение разрешений украинским транспортным компаниям;
- ужесточение правил для иностранных перевозчиков в рамках ЕКМТ;
- ограничение регистрации компаний в Польше для тех, чьи финансы находятся за пределами ЕС;
- специализированная очередь в системе Э-очередь для транспортных средств с номерами ЕС;
- отдельные линии на границе для пустых грузовиков;
- обеспечение доступа к системе "Шлях".
Напомним, что на границе с Польшей возможно усложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков. Эта длительная акция может начаться 3 ноября.
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