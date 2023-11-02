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Забастовки перевозчиков на границе с Польшей — кто не сможет выехать с Украины

2 ноября 2023 18:56
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Забастовки перевозчиков на границе с Польшей — кто не сможет выехать с Украины
Пограничники на польской границе. Фото: Zuma
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В конце недели польские перевозчики намерены организовать крупномасштабную забастовку на границе с Украиной. Это может привести к временной блокировке некоторых пограничных пунктов.

Об этом сообщает ТСН.

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По словам украинских должностных лиц их партнеры из Польши уже призвали участников акции воздержаться от блокады дорог.

"На данный момент ведутся консультации с представителями польского Министерства инфраструктуры. Они явно выразили свою позицию против акции и обратились к протестующим с требованием сохранить проходимость границы. Также ведется диалог с соответствующим департаментом Европейской Комиссии", — отметил заместитель министра развития, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Также украинские дипломаты активно работают над решением этой проблемы. Однако, ключевой вопрос заключается в том, затронет ли блокада личный и пассажирский транспорт.

"Основываясь на опыте прошлых акций, можно сказать, что личный и пассажирский транспорт не сталкивались с проблемами. В основном это касалось грузовиков. Хотя я верю, что акция не состоится, опасность остается", — комментирует вице-президент Украинской ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

Он также подчеркнул две ключевые причины недовольства польских перевозчиков. 

"Они не удовлетворены функционированием электронной очереди, у нас такие же жалобы. Это технические моменты, которые следует решить. Их второе требование - равное представительство в секторе перевозок между Польшей и Украиной. Они настаивают на равных условиях для всех участников рынка. Ранее они занимали лишь 35% рынка", — добавил он.

Что требуют польские перевозчики

В рамках забастовки польские перевозчики требуют:

  • возвращение разрешений украинским транспортным компаниям;
  •  ужесточение правил для иностранных перевозчиков в рамках ЕКМТ;
  •  ограничение регистрации компаний в Польше для тех, чьи финансы находятся за пределами ЕС; 
  • специализированная очередь в системе Э-очередь для транспортных средств с номерами ЕС; 
  • отдельные линии на границе для пустых грузовиков; 
  • обеспечение доступа к системе "Шлях".

Напомним, что на границе с Польшей возможно усложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков. Эта длительная акция может начаться 3 ноября.

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