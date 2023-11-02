Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Страйки перевізників на кордоні з Польщею — хто не зможе виїхати з України arrow

Страйки перевізників на кордоні з Польщею — хто не зможе виїхати з України

2 листопада 2023 18:56
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Страйки перевізників на кордоні з Польщею — хто не зможе виїхати з України
Прикордонники на польському кордоні. Фото: Zuma
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Наприкінці тижня польські перевізники мають намір організувати великомасштабний страйк на кордоні з Україною. Це може призвести до тимчасового блокування деяких прикордонних пунктів.

Про це повідомляє ТСН.

Читайте також:

Хто не зможе виїхати з України

За словами українських посадовців, їхні партнери з Польщі вже закликали учасників акції утриматися від блокади доріг.

"Наразі ведуться консультації з представниками польського Міністерства інфраструктури. Вони явно висловили свою позицію проти акції та звернулися до протестувальників з вимогою зберегти прохідність кордону. Також ведеться діалог з відповідним департаментом Європейської Комісії", — зазначив заступник міністра розвитку, територій та Деркач.

Також українські дипломати активно працюють над розв'язання цієї проблеми. Проте, ключове питання полягає в тому, чи торкнеться блокади власного та пасажирського транспорту.

"Ґрунтуючись на досвіді минулих акцій, можна сказати, що особистий та пасажирський транспорт не стикалися з проблемами. Здебільшого це стосувалося вантажівок. Хоча я вірю, що акція не відбудеться, небезпека залишається", — коментує віцепрезидент Української асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

Він також наголосив на двох ключових причинах невдоволення польських перевізників.

"Вони не задоволені функціонуванням електронної черги, у нас такі ж скарги. Це технічні моменти, які слід вирішити. Їхня друга вимога рівне представництво в секторі перевезень між Польщею та Україною. Вони наполягають на рівних умовах для всіх учасників ринку. Раніше вони займали лише 35% ринку", — додав він.

Що вимагають польські перевізники

У рамках страйку польські перевізники вимагають:

  • повернення дозволів українським транспортним компаніям;
  • посилення правил для іноземних перевізників у рамках ЄКМТ;
  • обмеження реєстрації компаній у Польщі для тих, чиї фінанси перебувають за межами ЄС;
  • спеціалізована черга у системі Е-черга для транспортних засобів з номерами ЄС;
  • окремі лінії на кордоні для порожніх вантажівок;
  • забезпечення доступу до системи "Шлях".

Нагадаємо, що на кордоні з Польщею можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників. Ця тривала акція може розпочатися 3 листопада.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Новина з відео

07:15 Шикарний пиріг за бабусиними рецептом, який смачніший за торт

Актуальне по темі