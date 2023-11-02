Страйки перевізників на кордоні з Польщею — хто не зможе виїхати з України

Прикордонники на польському кордоні. Фото: Zuma

Наприкінці тижня польські перевізники мають намір організувати великомасштабний страйк на кордоні з Україною. Це може призвести до тимчасового блокування деяких прикордонних пунктів.

Про це повідомляє ТСН.

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За словами українських посадовців, їхні партнери з Польщі вже закликали учасників акції утриматися від блокади доріг.

"Наразі ведуться консультації з представниками польського Міністерства інфраструктури. Вони явно висловили свою позицію проти акції та звернулися до протестувальників з вимогою зберегти прохідність кордону. Також ведеться діалог з відповідним департаментом Європейської Комісії", — зазначив заступник міністра розвитку, територій та Деркач.

Також українські дипломати активно працюють над розв'язання цієї проблеми. Проте, ключове питання полягає в тому, чи торкнеться блокади власного та пасажирського транспорту.

"Ґрунтуючись на досвіді минулих акцій, можна сказати, що особистий та пасажирський транспорт не стикалися з проблемами. Здебільшого це стосувалося вантажівок. Хоча я вірю, що акція не відбудеться, небезпека залишається", — коментує віцепрезидент Української асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

Він також наголосив на двох ключових причинах невдоволення польських перевізників.

"Вони не задоволені функціонуванням електронної черги, у нас такі ж скарги. Це технічні моменти, які слід вирішити. Їхня друга вимога — рівне представництво в секторі перевезень між Польщею та Україною. Вони наполягають на рівних умовах для всіх учасників ринку. Раніше вони займали лише 35% ринку", — додав він.

Що вимагають польські перевізники

У рамках страйку польські перевізники вимагають:

повернення дозволів українським транспортним компаніям;

посилення правил для іноземних перевізників у рамках ЄКМТ;

обмеження реєстрації компаній у Польщі для тих, чиї фінанси перебувають за межами ЄС;

спеціалізована черга у системі Е-черга для транспортних засобів з номерами ЄС;

окремі лінії на кордоні для порожніх вантажівок;

забезпечення доступу до системи "Шлях".

Нагадаємо, що на кордоні з Польщею можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників. Ця тривала акція може розпочатися 3 листопада.