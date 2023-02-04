В Киевском зоопарке находятся семь спасенных попугаев жако

За время войны Киевский зоопарк спас и приютил большое количество птиц, млекопитающих и рептилий

В Киевском зоопарке появилась новая экспозиция в зимнем птичнике. Теперь там можно увидеть семерых попугаев жако, которые были спасены во время войны.

Об этом рассказали в Киевском городском совете.

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За время полномасштабной войны Киевский зоопарк спас и приютил более 400 птиц, млекопитающих и рептилий. Известно, что некоторые животные были эвакуированы из зон боевых действий, некоторых покинули люди, не имея возможности удерживать своего любимца дальше, а некоторые просто нашли на улице и принесли в зоопарк.

В частности, на территории зоопарка проживают попугаи жако, которые были спасены весной 2022 года. Семерых испуганных птиц привезли сотрудники полиции.

"Пернатые, как правило, имеют хороший иммунитет, но даже здоровую птицу при недобросовестном отношении можно погубить. К счастью, нашим ветеринарам и орнитологам удалось их вылечить и реабилитировать", — рассказали в зоопарке.

Так, после продолжительного карантина спасенные жако уже встречают посетителей в зимнем птичнике. Это довольно большие птицы, произрастающие до 30-35 сантиметров, и живущие до 50 лет.

В Киевском зоопарке добавили, что уже весной, когда температура воздуха станет комфортной для этих тропических птиц, их переселят в большой уличный вольер.

Напомним, ранее журналисты Новини.LIVE побывали в Одесском зоопарке и показали, как живут звери при отключениях электроэнергии.

По словам директора зоопарка, больше всего от этого страдает отдел акватеррариума.