В Киевском зоопарке находятся семь спасенных попугаев жако

Страдают не только люди: в столичном зоопарке показали спасенных от войны попугаев
В Киевском зоопарке появилась новая экспозиция в зимнем птичнике. Теперь там можно увидеть семерых попугаев жако, которые были спасены во время войны.
Об этом рассказали в Киевском городском совете.
-
Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка
-
Гороскоп на 5 февраля: Львам — избегать конфликтов, Козерогам — не подвергаться азарту
-
В Украине отбой тревоги: были ли запуски ракет
-
Правительство приняло решение о внедрении системы Delta в Силах обороны: почему это важно
-
Фронтвумен THE HARDKISS Юлия Санина сообщила о потере близкого человека
-
Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании: что обсудили политики
-
Официально: ЕС утвердил "потолок" цен на российские нефтепродукты
-
В Украине второй раз за сутки масштабная воздушная тревога
-
В минобороны Британии показали, как ВСУ осваивают танки Challenger 2
-
В ближайшие два дня в Одессе будут самыми сложными, — председатель правления НЭК Укрэнерго
Подробности
За время полномасштабной войны Киевский зоопарк спас и приютил более 400 птиц, млекопитающих и рептилий. Известно, что некоторые животные были эвакуированы из зон боевых действий, некоторых покинули люди, не имея возможности удерживать своего любимца дальше, а некоторые просто нашли на улице и принесли в зоопарк.
В частности, на территории зоопарка проживают попугаи жако, которые были спасены весной 2022 года. Семерых испуганных птиц привезли сотрудники полиции.
"Пернатые, как правило, имеют хороший иммунитет, но даже здоровую птицу при недобросовестном отношении можно погубить. К счастью, нашим ветеринарам и орнитологам удалось их вылечить и реабилитировать", — рассказали в зоопарке.
Так, после продолжительного карантина спасенные жако уже встречают посетителей в зимнем птичнике. Это довольно большие птицы, произрастающие до 30-35 сантиметров, и живущие до 50 лет.
В Киевском зоопарке добавили, что уже весной, когда температура воздуха станет комфортной для этих тропических птиц, их переселят в большой уличный вольер.
Напомним, ранее журналисты Новини.LIVE побывали в Одесском зоопарке и показали, как живут звери при отключениях электроэнергии.
По словам директора зоопарка, больше всего от этого страдает отдел акватеррариума.