У Київському зоопарку перебувають сім врятованих папуг жако

Страждають не лише люди: у столичному зоопарку показали врятованих від війни папуг
У Київському зоопарку з’явилась нова експозиція у зимовому пташнику. Тепер там можна побачити сімох папуг жако, які були врятовані під час війни.
Про це розповіли у Київській міській раді.
-
Мінкульт закликав керівництво Полтавської міськради перенести пам’ятник Петру І
-
Конгресвумен Спартц, яка голосувала проти допомоги Україні, хоче піти з Конгресу США
-
Зірки "Ігри престолів" Кіт Герінґтон та Роуз Леслі чекають на другу дитину
-
Гороскоп на 5 лютого: Левам — уникати конфліктів, Козерогам — не піддаватись азарту
-
В Україні відбій тривоги: чи були запуски ракет
-
Уряд ухвалив рішення про запровадження системи Delta в Силах оборони: чому це важливо
-
Фронтвумен THE HARDKISS Юлія Саніна повідомила про втрату близької людини
-
Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії: що обговорили політики
-
Офіційно: ЄС затвердив "стелю" цін на російські нафтопродукти
-
В Україні вдруге за добу масштабна повітряна тривога
Деталі
За час повномасштабної війни Київський зоопарк врятував та прихистив понад 400 птахів, ссавців та рептилій. Відомо, що деяких тварин було евакуйовано з зон бойових дій, деяких залишили люди, не маючи можливості утримувати свого улюбленця далі, а деяких просто знайшли на вулиці та принесли до зоопарку.
Зокрема на території зоопарку мешкають папуги жако, які були врятовані навесні 2022 року. Сімох переляканих птахів привезли працівники поліції.
"Пернаті, як правило, мають хороший імунітет, але навіть здорового птаха при недобросовісному відношенні можна занапастити. На щастя, нашим ветеринарам та орнітологам вдалося їх вилікувати та реабілітувати", — розповіли у зоопарку.
Так, після тривалого карантину врятовані жако вже зустрічають відвідувачів у зимовому пташнику. Це досить великі птахи, які виростають до 30-35 сантиметрів, і живуть до 50 років.
У Київському зоопарку додали, що вже навесні, коли температура повітря стане комфортною для цих тропічних птахів, їх переселять до великого вуличного вольєра.
Нагадаємо, раніше журналісти Новини.LIVE побували в Одеському зоопарку та показали, як живуть звірі при відключеннях електроенергії.
За словами директора зоопарку, найбільше від цього страждає відділ акватераріуму.