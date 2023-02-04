У Київському зоопарку перебувають сім врятованих папуг жако

За час війни Київський зоопарк врятував та надав прихисток великій кількості птахів, ссавців та рептилій

У Київському зоопарку з’явилась нова експозиція у зимовому пташнику. Тепер там можна побачити сімох папуг жако, які були врятовані під час війни.

Про це розповіли у Київській міській раді.

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За час повномасштабної війни Київський зоопарк врятував та прихистив понад 400 птахів, ссавців та рептилій. Відомо, що деяких тварин було евакуйовано з зон бойових дій, деяких залишили люди, не маючи можливості утримувати свого улюбленця далі, а деяких просто знайшли на вулиці та принесли до зоопарку.

Зокрема на території зоопарку мешкають папуги жако, які були врятовані навесні 2022 року. Сімох переляканих птахів привезли працівники поліції.

"Пернаті, як правило, мають хороший імунітет, але навіть здорового птаха при недобросовісному відношенні можна занапастити. На щастя, нашим ветеринарам та орнітологам вдалося їх вилікувати та реабілітувати", — розповіли у зоопарку.

Так, після тривалого карантину врятовані жако вже зустрічають відвідувачів у зимовому пташнику. Це досить великі птахи, які виростають до 30-35 сантиметрів, і живуть до 50 років.

У Київському зоопарку додали, що вже навесні, коли температура повітря стане комфортною для цих тропічних птахів, їх переселять до великого вуличного вольєра.

Нагадаємо, раніше журналісти Новини.LIVE побували в Одеському зоопарку та показали, як живуть звірі при відключеннях електроенергії.

За словами директора зоопарку, найбільше від цього страждає відділ акватераріуму.