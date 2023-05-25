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Студенты теперь смогут проходить практику на предприятиях "Укроборонпрома"

25 мая 2023 10:16
- Карина Бовсуновская
Студенты теперь смогут проходить практику на предприятиях "Укроборонпрома"
Оксен Лесовой и Юрий Гусев подписывают меморандум. Фото: Государственный концерн "Укроборонпром"
- Карина Бовсуновская

Министерство образования и науки и государственный концерн "Укроборонпром" заключили Меморандум о партнерстве и сотрудничестве, в котором предусмотрено, что студенты высшего и профессионально-технического образования смогут проходить производственную и преддипломную практику на предприятиях ДК.

Об этом сообщает Государственный концерн "Укроборонпром".

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Благодаря этому профессии оборонного сектора станут популярнее среди молодежи и в долгосрочной перспективе будут обеспечены коллективы молодыми людьми и будут внедряться более современные методы производства.

Какие перспективы для молодежи

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день средний возраст работников на предприятиях "Укроборонпрома" составляет 50 лет.

Также с начала полномасштабной войны практику или стажировку на предприятиях Концерна прошли около 2 тысяч студентов. Благодаря чему каждый третий получил работу на предприятиях оборонпрома.

Как уточнили в пресс-службе Верховной Рады Украины, в 2022 году более 1250 студентов прошли практику и стажировку на предприятиях Концерна, а около 440 получили работу.

"Украинская молодежь сегодня имеет множество крутых идей и желание развиваться в оборонной сфере. И наша задача — помочь им это сделать наиболее эффективным способом: реализовать себя, свои идеи и вместе внести вклад в победу", — подчеркнул министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Как продолжается сотрудничество в 2023 году

Известно, что сейчас концерн сотрудничает с 75 учебными заведениями.

Также с начала 2023 года на предприятиях проходят практику около 700 студентов.

"Государственный оборонно-промышленный комплекс нуждается в привлечении прогрессивной молодежи, их идей и нового видения. Это важно, в том числе и в долгосрочной перспективе. Ведь ОПК может и должен стать драйвером развития экономики Украины", — добавил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Напомним, немецкая компания Rheinmetall хочет начать производство БТР Fuchs на совместном предприятии с "Укроборонпромом". Руководитель предприятия заявил, что ему не страшны вероятные российские удары по заводам.

 

 

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