Студенти тепер зможуть проходити практику на підприємствах "Укроборонпрому"

Оксен Лісовий та Юрій Гусєв підписують меморандум. Фото: Державний концерн "Укроборонпром"

Міністерство освіти і науки та державний концерн "Укроборонпром" уклали Меморандум про партнерство та співпрацю, в якому передбачено, що студенти закладів вищої та професійно-технічної освіти зможуть проходити виробничу та переддипломну практику на підприємствах ДК.

Про це повідомляє Державний концерн "Укроборонпром".

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Завдяки цьому професії оборонного сектору стануть популярнішими серед молоді та в довгостроковій перспективі буде забезпечено колективи молодими людьми та впроваджуватимуться більш сучасні методи виробництва.

Які перспективи для молоді

Як зазначили у відомстві, на сьогодні середній вік працівників на підприємствах "Укроборонпрому" становить 50 років.

Також з початку повномасштабної війни практику чи стажування на підприємствах концерну пройшли близько 2 тисяч студентів. Завдяки цьому кожен третій отримав роботу на підприємствах оборонпрому.

Як уточнили у пресслужбі Верховної Ради України, у 2022 році понад 1250 студентів пройшли практику та стажування на підприємствах концерну, а близько 440 отримали роботу.

"Українська молодь сьогодні має безліч крутих ідей та бажання розвиватися в оборонній сфері. І наше завдання — допомогти їм це зробити у найбільш ефективний спосіб: реалізувати себе, свої ідеї та разом зробити внесок у перемогу", — наголосив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Як триває співпраця у 2023 році

Відомо, що зараз Концерн співпрацює з 75 навчальними закладами.

Також з початку 2023 року на підприємствах проходять практику близько 700 студентів.

"Державний оборонно-промисловий комплекс потребує залучення прогресивної молоді, їх ідей та нового бачення. Це важливо, в тому числі і в довгостроковій перспективі. Адже ОПК може і має стати драйвером розвитку економіки України", — додав генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Нагадаємо, німецька компанія Rheinmetall хоче почати виробництво БТР Fuchs на спільному підприємстві з "Укроборонпромом". Керівник підприємства заявив, що йому не страшні ймовірні російські удари по заводах.