Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Субсидию можно оформить через "Дію" — как это сделать arrow

Субсидию можно оформить через "Дію" — как это сделать

29 октября 2023 10:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Субсидию можно оформить через "Дію" — как это сделать
Приложение "Дія". Фото: Shutterstock
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Одним из самых удобных и легких способов оформить субсидию является приложение "Дія". Таким образом, вам даже не нужно выходить из дома и стоять в очередях.

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

Читайте также:

Как оформить субсидию через "Дію"

Что сначала нужно сделать

  • Зайдите на портал diia.gov.ua. Это можно сделать с помощью электронной подписи или BankID.
  • Выберите в меню "Услуги" раздел "Пенсии, льготы и пособия".
  • Выберите пункт "Заявление на назначение жилищных субсидий в электронной форме".
  • Укажите адрес, по которому хотите получить субсидию и укажите, задолженность за коммунальные услуги.
  • Выберите на какие именно ЖКУ необходима льгота (можно выбрать несколько).
  • Укажите номер лицевого счета и название организации, предоставляющей услугу, есть счетчики, а также информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу, кроме тех, информация о которых есть в госреестрах.

Далее необходимо выбрать способ получения

  • На банковскую карту.
  • На отделение Укрпочты.

При необходимости вам придется загрузить документы для получения дополнительной информации. Это может быть справка о доходах, информация о которых отсутствует в налоговом и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры или, например, документы, подтверждающие пребывание лица в сложных жизненных обстоятельствах и т.п.

Подтверждение заявки

Теперь проверьте правильность введенных данных, поставьте электронную подпись и отправьте заявление. Она автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Если вам понадобятся дополнительные данные, вы получите уведомление. Заявление может рассматриваться в течение месяца.

Напомним, что в ноябре 2023 года гражданам начислят жилищные субсидии значительно большего размера, чем в октябре. Поскольку это первый полноценный месяц нового отопительного сезона, который продлится до мая 2024-го.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме