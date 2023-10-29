Субсидию можно оформить через "Дію" — как это сделать

Приложение "Дія". Фото: Shutterstock

Одним из самых удобных и легких способов оформить субсидию является приложение "Дія". Таким образом, вам даже не нужно выходить из дома и стоять в очередях.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Как оформить субсидию через "Дію"

Что сначала нужно сделать

Зайдите на портал diia.gov.ua. Это можно сделать с помощью электронной подписи или BankID.

Выберите в меню "Услуги" раздел "Пенсии, льготы и пособия".

Выберите пункт "Заявление на назначение жилищных субсидий в электронной форме".

Укажите адрес, по которому хотите получить субсидию и укажите, задолженность за коммунальные услуги.

Выберите на какие именно ЖКУ необходима льгота (можно выбрать несколько).

Укажите номер лицевого счета и название организации, предоставляющей услугу, есть счетчики, а также информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу, кроме тех, информация о которых есть в госреестрах.

Далее необходимо выбрать способ получения

На банковскую карту.

На отделение Укрпочты.

При необходимости вам придется загрузить документы для получения дополнительной информации. Это может быть справка о доходах, информация о которых отсутствует в налоговом и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры или, например, документы, подтверждающие пребывание лица в сложных жизненных обстоятельствах и т.п.

Подтверждение заявки

Теперь проверьте правильность введенных данных, поставьте электронную подпись и отправьте заявление. Она автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Если вам понадобятся дополнительные данные, вы получите уведомление. Заявление может рассматриваться в течение месяца.

Напомним, что в ноябре 2023 года гражданам начислят жилищные субсидии значительно большего размера, чем в октябре. Поскольку это первый полноценный месяц нового отопительного сезона, который продлится до мая 2024-го.