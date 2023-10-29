Субсидию можно оформить через "Дію" — как это сделать
Одним из самых удобных и легких способов оформить субсидию является приложение "Дія". Таким образом, вам даже не нужно выходить из дома и стоять в очередях.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Как оформить субсидию через "Дію"
Что сначала нужно сделать
- Зайдите на портал diia.gov.ua. Это можно сделать с помощью электронной подписи или BankID.
- Выберите в меню "Услуги" раздел "Пенсии, льготы и пособия".
- Выберите пункт "Заявление на назначение жилищных субсидий в электронной форме".
- Укажите адрес, по которому хотите получить субсидию и укажите, задолженность за коммунальные услуги.
- Выберите на какие именно ЖКУ необходима льгота (можно выбрать несколько).
- Укажите номер лицевого счета и название организации, предоставляющей услугу, есть счетчики, а также информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу, кроме тех, информация о которых есть в госреестрах.
Далее необходимо выбрать способ получения
- На банковскую карту.
- На отделение Укрпочты.
При необходимости вам придется загрузить документы для получения дополнительной информации. Это может быть справка о доходах, информация о которых отсутствует в налоговом и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры или, например, документы, подтверждающие пребывание лица в сложных жизненных обстоятельствах и т.п.
Подтверждение заявки
Теперь проверьте правильность введенных данных, поставьте электронную подпись и отправьте заявление. Она автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Если вам понадобятся дополнительные данные, вы получите уведомление. Заявление может рассматриваться в течение месяца.
Напомним, что в ноябре 2023 года гражданам начислят жилищные субсидии значительно большего размера, чем в октябре. Поскольку это первый полноценный месяц нового отопительного сезона, который продлится до мая 2024-го.
Читайте Новини.LIVE!