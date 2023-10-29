Субсидію можна оформити через "Дію" — як це зробити
Одним з найзручнішим та найлегших способів оформити субсидію є застосунок "Дія". Таким чином вам навіть не потрібно виходити з дому та стояти в чергах.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Як оформити субсидію через "Дію"
Що спочатку потрібно зробити
- Зайдіть на портал diia.gov.ua. Це можна зробити за допомогою електронного підпису або BankID.
- Оберіть в меню "Послуги" розділ "Пенсії, пільги та допомога".
- Оберіть пункт "Заява на призначення житлових субсидій в електронній формі".
- Зазначте адресу, за якою хочете отримати субсидію та вкажіть, чи маєте заборгованість за комунальні послуги.
- Оберіть на які саме ЖКП потрібна пільга (можна обрати кілька).
- Вкажіть номер особового рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники, а також інформацію про доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою, окрім тих, інформація про яких є в держреєстрах.
Далі необхідно обрати спосіб отримання
- На банківську картку.
- На відділення Укрпошти.
За потреби вам доведеться завантажити документи для додаткової інформації. Це може бути довідка про доходи, інформація про які відсутня в податковій та Пенсійному фонді, договір оренди квартири або ж, наприклад, документи, які підтверджують перебування особи в складних життєвих обставинах тощо.
Підтвердження заявки
Тепер перевірте правильність введених даних, поставте електронний підпис та надішліть заяву. Вона автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії. У разі, якщо знадобляться додаткові дані, ви отримаєте сповіщення. Заяву можуть розглядати впродовж місяця.
Нагадаємо, що у листопаді 2023 року громадянам нарахують житлові субсидії значно більшого розміру, аніж у жовтні. Оскільки це — перший повноцінний місяць нового опалювального сезону, що триватиме до травня 2024-го.
Читайте Новини.LIVE!