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Субсидію можна оформити через "Дію" — як це зробити

29 жовтня 2023 10:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Субсидію можна оформити через "Дію" — як це зробити
Застосунок "Дія". Фото: Shutterstock
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Одним з найзручнішим та найлегших способів оформити субсидію є застосунок "Дія". Таким чином вам навіть не потрібно виходити з дому та стояти в чергах.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Як оформити субсидію через "Дію"

Що спочатку потрібно зробити

  • Зайдіть на портал diia.gov.ua. Це можна зробити за допомогою електронного підпису або BankID.
  • Оберіть в меню "Послуги" розділ "Пенсії, пільги та допомога".
  • Оберіть пункт "Заява на призначення житлових субсидій в електронній формі".
  • Зазначте адресу, за якою хочете отримати субсидію та вкажіть, чи маєте заборгованість за комунальні послуги.
  • Оберіть на які саме ЖКП потрібна пільга (можна обрати кілька).
  • Вкажіть номер особового рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники, а також інформацію про доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою, окрім тих, інформація про яких є в держреєстрах.

Далі необхідно обрати спосіб отримання

  • На банківську картку.
  • На відділення Укрпошти.

За потреби вам доведеться завантажити документи для додаткової інформації. Це може бути довідка про доходи, інформація про які відсутня в податковій та Пенсійному фонді, договір оренди квартири або ж, наприклад, документи, які підтверджують перебування особи в складних життєвих обставинах тощо.

Підтвердження заявки

Тепер перевірте правильність введених даних, поставте електронний підпис та надішліть заяву. Вона автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії. У разі, якщо знадобляться додаткові дані, ви отримаєте сповіщення. Заяву можуть розглядати впродовж місяця.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року громадянам нарахують житлові субсидії значно більшого розміру, аніж у жовтні. Оскільки це — перший повноцінний місяць нового опалювального сезону, що триватиме до травня 2024-го.

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