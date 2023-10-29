Субсидію можна оформити через "Дію" — як це зробити

Застосунок "Дія". Фото: Shutterstock

Одним з найзручнішим та найлегших способів оформити субсидію є застосунок "Дія". Таким чином вам навіть не потрібно виходити з дому та стояти в чергах.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Як оформити субсидію через "Дію"

Що спочатку потрібно зробити

Зайдіть на портал diia.gov.ua. Це можна зробити за допомогою електронного підпису або BankID.

Оберіть в меню "Послуги" розділ "Пенсії, пільги та допомога".

Оберіть пункт "Заява на призначення житлових субсидій в електронній формі".

Зазначте адресу, за якою хочете отримати субсидію та вкажіть, чи маєте заборгованість за комунальні послуги.

Оберіть на які саме ЖКП потрібна пільга (можна обрати кілька).

Вкажіть номер особового рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники, а також інформацію про доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою, окрім тих, інформація про яких є в держреєстрах.

Далі необхідно обрати спосіб отримання

На банківську картку.

На відділення Укрпошти.

За потреби вам доведеться завантажити документи для додаткової інформації. Це може бути довідка про доходи, інформація про які відсутня в податковій та Пенсійному фонді, договір оренди квартири або ж, наприклад, документи, які підтверджують перебування особи в складних життєвих обставинах тощо.

Підтвердження заявки

Тепер перевірте правильність введених даних, поставте електронний підпис та надішліть заяву. Вона автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії. У разі, якщо знадобляться додаткові дані, ви отримаєте сповіщення. Заяву можуть розглядати впродовж місяця.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року громадянам нарахують житлові субсидії значно більшого розміру, аніж у жовтні. Оскільки це — перший повноцінний місяць нового опалювального сезону, що триватиме до травня 2024-го.