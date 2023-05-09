Суд над подозреваемыми в убийстве добровольца Алексея Щербины. Фоторепортаж

У здания Голосеевского суда активисты потребовали наказание для виновных в убийстве. Фото: Новини.LIVE

В Голосеевском районном суде города Киева сегодня, 9 мая, идет рассмотрение дела об убийстве добровольца Алексея Щербины. На скамье подсудимых находятся трое подозреваемых.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с заседания суда.

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На заседание пришли родные погибшего, его собратья и активисты.

Жена погибшего настаивает, что все трое причастных к гибели ее мужа должны быть наказаны по статье об умышленном убийстве. По словам женщины, никто из них до сих пор не признает свою вину за избиение и расстрел посреди дня бойца ТРО. Следует отметить, что действия одного из обвиняемых квалифицировали как умышленное убийство, двух других — как хулиганство.

Активисты, пришедшие сегодня на заседание суда, опасаются, что подозреваемых могут освободить из-под стражи.

Акция протеста возле Голосеевского суда 9 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Акция протеста возле Голосеевского суда 9 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Супруга погибшего добровольца Алексея Щербины. Фото: Новини.LIVE

Заседание суда над подозреваемыми в убийстве Алексея Щербины. Фото: Новини.LIVE

Заседание суда над подозреваемыми в убийстве Алексея Щербины. Фото: Новини.LIVE

Заседание суда над подозреваемыми в убийстве Алексея Щербины. Фото: Новини.LIVE

Заседание суда над подозреваемыми в убийстве Алексея Щербины. Фото: Новини.LIVE

Заседание суда над подозреваемыми в убийстве Алексея Щербины. Фото: Новини.LIVE

Заседание суда над подозреваемыми в убийстве Алексея Щербины. Фото: Новини.LIVE

Заседание суда над подозреваемыми в убийстве Алексея Щербины. Фото: Новини.LIVE

Заседание суда над подозреваемыми в убийстве Алексея Щербины. Фото: Новини.LIVE

Акция протеста возле Голосеевского суда 9 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Напомним, убийство военного произошло 21 октября 2022 года и тогда же получило огласку. По версии следствия, между Алексеем Щербиной и тремя мужчинами на "Лексусе" возник конфликт по поводу первоочередности проезда. Из-за этого пассажиры "Лексуса" избили Щербину, а водитель автомобиля выстрелил в мужчину и скрылся вместе с товарищами. В итоге потерпевший от полученных травм скончался.

Правоохранители задержали нападающих и поместили в СИЗО. В марте этого года прокуратура сообщила, что досудебное расследование завершено и обвинительный акт в отношении трех злоумышленников был направлен в Голосеевский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Алексей Щербина был военнослужащим Добровольческого формирования территориальных общин "Свобода" и готовил документы на мобилизацию в батальон "Свобода". У него осталась жена и маленький ребенок.