Суд над підозрюваними у вбивстві добровольця Олексія Щербини. Фоторепортаж
У Голосіївському районному суді міста Києва сьогодні триває розгляд справи щодо вбивства добровольця Олексія Щербини. На лаві підсудних перебувають троє підозрюваних.
Новини.LIVE підготували фоторепортаж із засідання суду.
Що відбувається у суді
На засідання прийшли рідні загиблого, його побратими та активісти.
Дружина загиблого наполягає, що усі троє причетних до загибелі її чоловіка мають бути покарані за статтею про умисне вбивство. За словами жінки, ніхто з них досі не визнає свою вину за побиття та розстріл посеред дня бійця ТрО. Варто зазначити, що дії одного з обвинувачуваних кваліфікували як умисне вбивство, двох інших — як хуліганство.
Активісти, які прийшли сьогодні на засідання суду, побоюються, що підозрюваних можуть звільнити з-під варти.
Нагадаємо, вбивство військового сталося 21 жовтня 2022 року та тоді ж набуло розголосу. За версією слідства, між Олексієм Щербиною та трьома чоловіками на "Лексусі" виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Через це пасажири "Лексус" побили постраждалого, а водій автівки вистрілив у чоловіка та втік разом з товаришами. У підсумку потерпілий від отриманих травм помер.
Правоохоронці затримали нападників та помістили їх у СІЗО. У березні цього року прокуратура повідомила, що досудове розслідування завершено і обвинувальний акт відносно трьох зловмисників було скеровано до Голосіївського районного суду Києва для розгляду по суті.
Олексій Щербина був військовослужбовцем Добровольчого формування територіальних громад "Свобода" та готував документи на мобілізацію до батальйону "Свобода". У нього залишилася дружина і маленька дитина.