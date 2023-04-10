Суд вскоре вынесет приговор "главе" СИЗО оккупированного Мариуполя

Сотрудник СИЗО пропустил на территорию следственного изолятора военных рф. Фото: google.com

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины завершили предварительное расследование в отношении бывшего работника ГУ "Мариупольский следственный изолятор", который пошел на сотрудничество с российскими оккупантами во время захвата Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Расследование

По обвинению экс-сотрудник СИЗО пропустил на территорию следственного изолятора военных страны-агрессора, которые обустроили рядом боевую позицию. За активное сотрудничество с оккупантами подозреваемый стал руководителем следственного изолятора в Мариуполе в системе так называемой "государственной службы исполнения приказов Министерства юстиции ДНР".

Впоследствии он оперативно сообщил российским кураторам о бунте среди удерживаемых в СИЗО. По имеющейся информации, оккупанты силой "успокоили" мятежников. Задержанные, согласившиеся поддержать оккупационный режим, были уволены из учреждения, судьба других остается неизвестной.

За такие действия бывшему работнику СИЗО возбуждено уголовное дело в связи с нарушением законов и международных норм. Его дело будет передано в суд для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) обнаружили и задержали чиновника, который требовал и получал боевые доплаты от военнослужащих в Одесской области. Подозреваемый занимал должность начальника материального обеспечения одной из воинских частей.