Суд незабаром ухвалить вирок "голові" СІЗО окупованого Маріуполя

Співробітник СІЗО пропустив на територію слідчого ізолятора військових рф. Фото: google.com

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) України завершили попереднє розслідування щодо колишнього працівника ГУ "Маріупольський слідчий ізолятор", який пішов на співпрацю з російськими окупантами під час захоплення Маріуполя.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За звинуваченням ексспівробітник СІЗО пропустив на територію слідчого ізолятора військових країни-агресора, які облаштували поряд бойову позицію. За активну співпрацю з окупантами підозрюваний став керівником слідчого ізолятора у Маріуполі у системі так званої "державної служби виконання наказів Міністерства юстиції ДНР".

Згодом він оперативно повідомив російських кураторів про бунт серед утримуваних у СІЗО. За наявною інформацією, окупанти силою "заспокоїли" бунтівників. Затриманих, які погодилися підтримати окупаційний режим, було звільнено з установи, доля інших залишається невідомою.

За такі дії колишньому працівникові СІЗО порушено кримінальну справу у зв'язку з порушенням законів та міжнародних норм. Його справу буде передано до суду для подальшого розгляду.

Нагадаємо, що співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили та затримали чиновника, який вимагав та отримував бойові доплати від військовослужбовців на Одещині. Підозрюваний обіймав посаду начальника матеріального забезпечення однієї з військових частин.