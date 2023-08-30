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Суд отказался отпускать на поруки Романа Червинского

30 августа 2023 19:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Суд отказался отпускать на поруки Романа Червинского
Роман Червинский сегодня на заседании Киевского апелляционного суда 15 мая 2023 года. Фото: Суспільне
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Шевченковский районный суд Киева отказал адвокатам Романа Червинского изменить подсудимую меру пресечения. Полковника решили держать за решеткой.

Об этом сообщает народный депутат Украины Мария Ионова.

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Суд решил держать за решеткой Червинского

"Суд отклонил нашу из Volodymyr Ariev, Тетерук Андрей, Александр Турчинов, экс-руководителем ГУРа Василием Бурбой заявление о взятии на поруки разведчика Романа Червинского и оставил за решеткой человека, который годами героически защищал страну и планировал уникальную разведывальную операцию", — написала Мария Ионова. 

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Пост Ионовой. Фото: скриншот

Следовательно, разведчика Романа Червинского решили держать за решеткой. Как известно, без возможности свиданий с родными.

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Заседание суда. Фото: Мария Ионова\Facebook

В чем обвиняют Червинского

Известно, что разведчик Роман Червинский обвиняется в неудачной операции, которая завершилась российским ударом по аэродрому под Кропивницким и гибелью командира одной из воинских частей.

Червинский был задержан утром 24 апреля на территории Тернопольской области. Заседание прошло на следующий день, 25 апреля. На нем ему выбирали меру пресечения.

Напомним, бывший и.о. командира одной из частей Сил спецоперации Роман Червинский, задержанный по делу о ракетных обстрелах россиянами аэродрома "Канатово", заявил о политическом давлении.

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