Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Суд відмовився відпускати на поруки Романа Червінського arrow

Суд відмовився відпускати на поруки Романа Червінського

30 серпня 2023 19:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Суд відмовився відпускати на поруки Романа Червінського
Роман Червінський на засіданні Київського апеляційного суду 15 травня 2023 року. Фото: Суспільне
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Шевченківський районний суд Києва відмовив адвокатам Романа Червінського змінити підсудному запобіжний захід. Полковника вирішили тримати загратами. 

Про це повідомляє народна депутатка України Марія Іонова. 

Читайте також:

Суд вирішив тримати за гратами Червінського

"Суд відхилив нашу з Volodymyr Ariev, Тетерук Андрій, Олександр Турчинов, екс-керівником ГУРу Василем Бурбою заяву щодо взяття на поруки розвідника Романа Червінського і залишив за гратами людину, яка роками героїчно захищала країну і планувала унікальну розвід операцію", — написала Марія Іонова.

null
Допис Іонової. Фото: скриншот

Відтак, розвідника Романа Червінського вирішили надалі тримати за гратами. Як відомо, без можливості побачень з рідними. 

null
Засідання суду. Фото: Марія Іонова\Facebook

У чому звинувачують Червінського

Відомо, що розвідника Романа Червінського звинувачують у невдалій операції яка завершилася російським ударом по аеродрому під Кропивницьким та загибеллю командира однієї із військових частин.

Червінського затримали вранці 24 квітня на території Тернопільської області. Засідання відбулось на наступний день, 25 квітня. На ньому йому обирали запобіжний захід. 

Нагадаємо, колишній в.о. командира однієї із частин Сил спецоперації Роман Червінський, якого затримали у справі про ракетний обстріл росіянами аеродрому "Канатове", заявив про політичний тиск.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз