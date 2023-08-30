Суд відмовився відпускати на поруки Романа Червінського

Роман Червінський на засіданні Київського апеляційного суду 15 травня 2023 року. Фото: Суспільне

Шевченківський районний суд Києва відмовив адвокатам Романа Червінського змінити підсудному запобіжний захід. Полковника вирішили тримати загратами.

Про це повідомляє народна депутатка України Марія Іонова.

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"Суд відхилив нашу з Volodymyr Ariev, Тетерук Андрій, Олександр Турчинов, екс-керівником ГУРу Василем Бурбою заяву щодо взяття на поруки розвідника Романа Червінського і залишив за гратами людину, яка роками героїчно захищала країну і планувала унікальну розвід операцію", — написала Марія Іонова.

Допис Іонової. Фото: скриншот

Відтак, розвідника Романа Червінського вирішили надалі тримати за гратами. Як відомо, без можливості побачень з рідними.

Засідання суду. Фото: Марія Іонова\Facebook

У чому звинувачують Червінського

Відомо, що розвідника Романа Червінського звинувачують у невдалій операції яка завершилася російським ударом по аеродрому під Кропивницьким та загибеллю командира однієї із військових частин.

Червінського затримали вранці 24 квітня на території Тернопільської області. Засідання відбулось на наступний день, 25 квітня. На ньому йому обирали запобіжний захід.

Нагадаємо, колишній в.о. командира однієї із частин Сил спецоперації Роман Червінський, якого затримали у справі про ракетний обстріл росіянами аеродрому "Канатове", заявив про політичний тиск.