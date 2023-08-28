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Строго запрещено купаться: какие пляжи Киева не прошли санитарную проверку

28 августа 2023 10:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Строго запрещено купаться: какие пляжи Киева не прошли санитарную проверку
Пляж в Киеве. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Жара в Киеве не утихает, поэтому все больше киевлян и гостей столицы отправляются освежиться и отдохнуть на пляже. Стало известно, какие водоемы не прошли санитарную проверку и где лучше не купаться.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы.

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По данным Госпродпотребслужбы, в столице есть 14 пляжей, которые по результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества воды водных объектов.

Речь идет о таких пляжах:

  • "Венеция",
  • "Радуга",
  • "Детский",
  • "Золотой",
  • "Молодежный",
  • "Предместная Слободка",
  • "Радуга",
  • "Тельбин",
  • "Центральный",
  • "Троещина",
  • "Черторый",
  • "Галерный",
  • "Вербный",
  • "Пущая Водица".

"Мониторинг качества воды водных объектов проводился 14 и 15 августа в местах массового отдыха населения на водных объектах города Киева, где возможен отдых с купанием, пляжами", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что у одного из городских пляжей Одесской области чрезвычайники заметили противокорабельную мину. В настоящее время идет эвакуация горожан с побережья.

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