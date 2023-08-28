Строго запрещено купаться: какие пляжи Киева не прошли санитарную проверку
Жара в Киеве не утихает, поэтому все больше киевлян и гостей столицы отправляются освежиться и отдохнуть на пляже. Стало известно, какие водоемы не прошли санитарную проверку и где лучше не купаться.
Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы.
На каких пляжах Киева не стоит купаться
По данным Госпродпотребслужбы, в столице есть 14 пляжей, которые по результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества воды водных объектов.
Речь идет о таких пляжах:
- "Венеция",
- "Радуга",
- "Детский",
- "Золотой",
- "Молодежный",
- "Предместная Слободка",
- "Радуга",
- "Тельбин",
- "Центральный",
- "Троещина",
- "Черторый",
- "Галерный",
- "Вербный",
- "Пущая Водица".
"Мониторинг качества воды водных объектов проводился 14 и 15 августа в местах массового отдыха населения на водных объектах города Киева, где возможен отдых с купанием, пляжами", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что у одного из городских пляжей Одесской области чрезвычайники заметили противокорабельную мину. В настоящее время идет эвакуация горожан с побережья.