Строго запрещено купаться: какие пляжи Киева не прошли санитарную проверку

Пляж в Киеве. Фото: google.com

Жара в Киеве не утихает, поэтому все больше киевлян и гостей столицы отправляются освежиться и отдохнуть на пляже. Стало известно, какие водоемы не прошли санитарную проверку и где лучше не купаться.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы.

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По данным Госпродпотребслужбы, в столице есть 14 пляжей, которые по результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества воды водных объектов.

Речь идет о таких пляжах:

"Венеция",

"Радуга",

"Детский",

"Золотой",

"Молодежный",

"Предместная Слободка",

"Радуга",

"Тельбин",

"Центральный",

"Троещина",

"Черторый",

"Галерный",

"Вербный",

"Пущая Водица".

"Мониторинг качества воды водных объектов проводился 14 и 15 августа в местах массового отдыха населения на водных объектах города Киева, где возможен отдых с купанием, пляжами", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что у одного из городских пляжей Одесской области чрезвычайники заметили противокорабельную мину. В настоящее время идет эвакуация горожан с побережья.