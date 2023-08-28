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Суворо заборонено купатися: які пляжі Києва не пройшли санітарну перевірку

28 серпня 2023 10:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Суворо заборонено купатися: які пляжі Києва не пройшли санітарну перевірку
Пляж у Києві. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Спека в Києві не вщухає, а тому все більше киян та гостей столиці вирушають освіжитися та відпочити на пляжі. Стало відомо, які водойми не пройшли санітарну перевірку та де краще не купатися.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби.

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За даними Держпродспоживслужби, у столиці є 14 пляжів, які за результатами санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проб води не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів.

Йдеться про такі пляжі:

  • "Венеція",
  • "Веселка",
  • "Дитячий",
  • "Золотий",
  • "Молодіжний",
  • "Передмістна Слобідка",
  • "Райдуга",
  • "Тельбін",
  • "Центральний",
  • "Троєщина",
  • "Чорторий",
  • "Галерний",
  • "Вербний",
  • "Пуща Водиця".

"Моніторинг якості води водних об’єктів проводився 14 та 15 серпня в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах міста Києва, де можливий відпочинок із купанням, пляжах", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що біля одного з міських пляжів Одещини надзвичайники помітили протикорабельну міну. Наразі триває евакуація містян з узбережжя.

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