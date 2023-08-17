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Суицид девушек на Позняках: у погибшей нашли прощальную записку

17 августа 2023 11:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Суицид девушек на Позняках: у погибшей нашли прощальную записку
В Киеве с 15-го этажа выпали две девочки. Скриншот с видео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Вчера, 16 августа, на столичных Позняках произошел ужасающий инцидент. Там с 15 этажа выпали две девочки. По предварительной информации, они совершили суицид, один ребенок оставил прощальную записку.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

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Подробности

По данным следствия, погибшие девочки жили в одном доме.

Одна пришла в гости к другой, потом они поднялись на 15-й этаж и, держась за руки, прыгнули вниз.

Подростки погибли сразу. По предварительным данным, девушки были трезвыми и проживали в спокойных семьях.

 

В Киеве с 15-го этажа выпали две девочки. Скриншот с видео

Напомним, ранее мы писали, что в среду, 16 августа, в Киеве, на улице Михаила Драгоманова, обнаружили тела двух девушек. Правоохранители рассматривают версию самоубийства.

Добавим, в июле на Киевщине военный ВСУ под хмельком взорвал себя гранатой.

Спустя несколько дней в Тернополе врачи не смогли спасти 21-летнего полицейского после попытки самоубийства.

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