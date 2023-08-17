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Суїцид дівчат на Позняках: у загиблої знайшли прощальну записку

17 серпня 2023 11:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Суїцид дівчат на Позняках: у загиблої знайшли прощальну записку
У Києві з 15 поверху випали двоє дівчаток. Скріншот з відео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Учора, 16 серпня, на столичних Позняках стався жахливий інцидент. Там з 15 поверху випали двоє дівчаток. За попередньо інформацією, вони скоїли суїцид, одна дитина лишила прощальну записку.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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Деталі

За даними слідства, загиблі дівчата жили в одному будинку.

Одна прийшла в гості до іншої, потім вони піднялись на 15 поверх і, тримаючись за руки, стрибнули донизу.

Підлітки загинули відразу. За попередніми даними, дівчата були тверезі та проживали в спокійних сімʼях.

 

У Києві з 15 поверху випали двоє дівчаток. Скріншот з відео

Нагадаємо, раніше ми писали, що в середу, 16 серпня, у Києві на вулиці Михайла Драгоманова виявили тіла двох дівчат. Правоохоронці розглядають версію самогубства.

Додамо, у липні на Київщині військовий ЗСУ напідпитку підірвав себе гранатою.

Кілька днів потому у Тернополі лікарі не змогли врятувати 21-річного поліцейського після спроби самогубства.

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