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Праздники в Украине и мире, именины и выдающиеся именинники 1 ноября

1 ноября 2023 06:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 1 ноября — что этот день означает для Украины и мира
Люди, стоящие в церкви возле свечей. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Украинцы и люди в мире отмечают достаточно много праздников 1 ноября, например, День нулевого меридиана, День рождения ЕС, Всемирный день вегана и т.д. В церковном календаре этот день тоже очень важен для верующих.

О празднике в церковном календаре, об этом дне в Украине и мире, об именинах и выдающихся именинниках читайте в материале Новини.LIVE.

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Праздник в церковном календаре

Первого ноября верующие чтят память бессеребренников Космы и Дамиана, которые в детские годы потеряли отца и остались на воспитание матери, святой Феодотии. Когда они повзрослели, то начали изучать медицинское дело.

За такую жизнь Господь наделил их чрезвычайными способностями лечить людей, которые болеют, молитвой. Бессеребренниками Косму и Дамиана назвали потому, что они никогда не брали денег за свою работу.

Бессребники Косма и Дамиан
Бессеребренники Косма и Дамиан. Фото иллюстративное: УНИАН

День в Украине и мире

Первого ноября украинцы и люди в мире отмечают День нулевого меридиана, который впервые создался на конференции в Вашингтоне 1884 года. Эта дата касается Международного дня ароматической свечи и Всемирного дня балета.

Еще люди в Украине и мире отмечают День рождения Европейского союза, который впервые появился 7 февраля 1992 года. Кроме того, 1 ноября — это Всемирный день вегана, то есть человека, который отказался есть мясо.

Именины

Свой День ангела отмечает:

  • Фома
  • Кузьма
  • Адриан
  • Демьян

Талисманом именинника 1 ноября является гематит, который популярен в деле изготовления драгоценностей. Предки верили, что этот камень могут носить только те, кто уверен в себе.

Гематит
Гематит, являющийся талисманом именинника 1 ноября. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники

Первого ноября родились такие известные люди, как:

  • Известная поэтесса Днипрова Чайка (1861 год)
  • Актер театра и кино, режиссер Федор Стригун (1939 год)
  • Военный деятель и один из "киборгов" Донецкого аэропорта Зубков Иван Иванович (1973 год)
  • Военный и Герой Украины Коцюбайло Дмитрий Иванович с псевдонимом "Да Винчи" (1995 год)

Напомним, мы писали о том, кто отмечает свои именины в течение ноября 2023 года.

Ранее мы рассказывали о том, что известно о новом церковном календаре на ноябрь 2023 года.

Также мы сообщали, какие праздники будут отмечать украинцы в ноябре 2023 года.

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