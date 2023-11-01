Какой сегодня праздник 1 ноября — что этот день означает для Украины и мира

Люди, стоящие в церкви возле свечей. Фото: Pinterest

Украинцы и люди в мире отмечают достаточно много праздников 1 ноября, например, День нулевого меридиана, День рождения ЕС, Всемирный день вегана и т.д. В церковном календаре этот день тоже очень важен для верующих.

О празднике в церковном календаре, об этом дне в Украине и мире, об именинах и выдающихся именинниках читайте в материале Новини.LIVE.

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Праздник в церковном календаре

Первого ноября верующие чтят память бессеребренников Космы и Дамиана, которые в детские годы потеряли отца и остались на воспитание матери, святой Феодотии. Когда они повзрослели, то начали изучать медицинское дело.

За такую жизнь Господь наделил их чрезвычайными способностями лечить людей, которые болеют, молитвой. Бессеребренниками Косму и Дамиана назвали потому, что они никогда не брали денег за свою работу.

Бессеребренники Косма и Дамиан. Фото иллюстративное: УНИАН

День в Украине и мире

Первого ноября украинцы и люди в мире отмечают День нулевого меридиана, который впервые создался на конференции в Вашингтоне 1884 года. Эта дата касается Международного дня ароматической свечи и Всемирного дня балета.

Еще люди в Украине и мире отмечают День рождения Европейского союза, который впервые появился 7 февраля 1992 года. Кроме того, 1 ноября — это Всемирный день вегана, то есть человека, который отказался есть мясо.

Именины

Свой День ангела отмечает:

Фома

Кузьма

Адриан

Демьян

Талисманом именинника 1 ноября является гематит, который популярен в деле изготовления драгоценностей. Предки верили, что этот камень могут носить только те, кто уверен в себе.

Гематит, являющийся талисманом именинника 1 ноября. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники

Первого ноября родились такие известные люди, как:

Известная поэтесса Днипрова Чайка (1861 год)

Актер театра и кино, режиссер Федор Стригун (1939 год)

Военный деятель и один из "киборгов" Донецкого аэропорта Зубков Иван Иванович (1973 год)

Военный и Герой Украины Коцюбайло Дмитрий Иванович с псевдонимом "Да Винчи" (1995 год)

Напомним, мы писали о том, кто отмечает свои именины в течение ноября 2023 года.

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