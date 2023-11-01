Яке сьогодні свято 1 листопада — що цей день означає для України та світу

Люди, які стоять в церкві біля свічок. Фото: Pinterest

Українці та люди у світі відзначають досить багато свят 1 листопада, наприклад, День нульового меридіана, День народження ЄС, Всесвітній день вегана тощо. У церковному календарі цей день теж є дуже важливим для вірян.

Про свято в церковному календарі, про цей день в Україні та світі, про іменини та видатних іменинників читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Свято у церковному календарі

Першого листопада віряни вшановують пам’ять безсрібників Косми та Даміана, які в дитячі роки втратили батька і залишилися на виховання матері, святій Феодотії. Коли вони подорослішали, то почали вивчати медичну справу.

За таке життя Господь наділив їх надзвичайними здібностями лікувати людей, які хворіють, молитвою. Безсірбниками Косму і Даміана назвали через те, що вони ніколи не брали грошей за свою роботу.

Безсрібники Косма і Даміан. Фото ілюстративне: УНІАН

День в Україні та світі

Першого листопада українці та люди у світі відзначають День нульового меридіана, який вперше створився під час конференції у Вашингтоні 1884 року. Також ця дата стосується Міжнародного дня ароматичної свічки та Всесвітнього дня балету.

Ще люди в Україні та світі відзначають День народження Європейського союзу, який вперше з’явився 7 лютого 1992 року. Крім того, 1 листопада — це Всесвітній день вегана, тобто людини, яка відмовилася їсти м’ясо.

Іменини

Свій День ангела відзначає:

Хома

Кузьма

Адріан

Дем’ян

Талісманом іменинника 1 листопада є гематит, який є популярним у справі з виготовлення коштовностей. Предки вірили, що цей камінь можуть носити лише ті, хто впевнений у собі.

Гематит, який є талісманом іменинника 1 листопада. Фото: Pinterest

Видатні іменинники

Першого листопада народилися такі відомі люди, як:

Відома поетеса Дніпрова Чайка (1861 рік)

Актор театру і кіно, режисер Федір Стригун (1939 рік)

Військовий діяч та один із "кіборгів" Донецького аеропорту Зубков Іван Іванович (1973 рік)

Військовий і Герой України Коцюбайло Дмитро Іванович із псевдонімом "Да Вінчі" (1995 рік)

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