Фотография ужасного Мариуполя: украинец выиграл самую престижную премию

Евгений Малолетка выиграл премию World Press Photo за фото из Мариуполя. Фото: АР/Евгений Малолетка

Фотография украинского фотографа Евгения Малолетки победила в премии World Press Photo. На снимке запечатлены работники скорой помощи, которые несут беременную женщину из разрушенного роддома в Мариуполе.

Об этом пишет Associated Press.

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Ирина Калинина родила бездыханного мальчика, которого назвали Мироном. Впрочем, женщина не выжила, она умерла от полученных травм через полчаса после того, как родила.

"Евгений Малолетка зафиксировал один из наиболее определяющих образов российско-украинской войны в невероятно сложных обстоятельствах. Без его непоколебимого мужества мало что было бы известно об одном из самых жестоких нападений России. Мы чрезвычайно гордимся им", — заявила старший вице-президент и исполнительный редактор AP Джули Пейс.

World Press Photo — одна из главных международных премий в области фотожурналистики.

Напомним, работа немецкого художника Бориса Эльдагсена под названием "Фальшивое воспоминание: Электрик" победила в открытой творческой категории на конкурсе Sony World Photography. Лауреат отказался от награды после того, как признался, что его работа была создана ШИ.