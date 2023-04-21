Світлина жахливого Маріуполя: українець виграв найпрестіжнішу премію

Євген Малолєтка виграв премію World Press Photo за фото з Маріуполя. Фото: АР/Євген Малолєтка

Світлина українського фотографа Євгена Малолєтки перемогла у премії World Press Photo. На знімку зображені працівники швидкої допомоги, які несуть вагітну жінку зі зруйнованого пологового будинку у Маріуполі.

Про це пише Associated Press.

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Ірина Калініна народила бездиханного хлопчика, якого назвали Мироном. Втім жінка не вижила, вона померла від отриманих травм через півгодини після того, як народила.

"Євген Малолєтка зафіксував один із найбільш визначальних образів російсько-української війни в неймовірно складних обставинах. Без його непохитної мужності мало що було б відомо про один із найжорстокіших нападів Росії. Ми надзвичайно пишаємося ним", — сказала старший віце-президент і виконавчий редактор AP Джулі Пейс.

World Press Photo — одна з головних міжнародних премій у галузі фотожурналістики.

Нагадаємо, робота німецького художника Бориса Ельдагсена під назвою "Фальшивий спогад: Електрик" перемогла у творчій відкритій категорії на конкурсі Sony World Photography. Лауреат відмовився від нагороди після того, як зізнався, що його роботу створив ШІ.