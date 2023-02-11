Отключение света в Киеве 12 февраля - электроэнергию не будут ограничивать

Отключение света в Киеве

В Киеве, Киевской области, Одесской и Днепропетровской области, 12 февраля не планируют отключать свет. НЭК "Укрэнерго" не предоставило ограничений потребления для этих регионов.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

На следующий день Укрэнерго не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской области, Одесской и Днепропетровской областях.

Впрочем, в ДТЭК уточнили, что при перегрузке сетей в указанных областях могут быть применены ограничения согласно стабилизационным графикам.

Напомним, что Украина вернула в работу два энергоблока на одной из атомных электростанций, что позволит снизить дефицит генерации электроэнергии. Теперь в энергосистеме Украины работают все девять энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольном государстве территории.

В то же время, за трое суток электроснабжение возобновили почти 60 тысяч абонентов в Днепропетровской и Донецкой областях. Свет появился в 39 населенных пунктах, которые постоянно находятся под обстрелами.