Отключение света в Киеве 12 февраля - электроэнергию не будут ограничивать

Свет не будут отключаться в четырех областях: в ДТЭК рассказали о ситуации с электроэнергией
В Киеве, Киевской области, Одесской и Днепропетровской области, 12 февраля не планируют отключать свет. НЭК "Укрэнерго" не предоставило ограничений потребления для этих регионов.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
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На следующий день Укрэнерго не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской области, Одесской и Днепропетровской областях.
Впрочем, в ДТЭК уточнили, что при перегрузке сетей в указанных областях могут быть применены ограничения согласно стабилизационным графикам.
Напомним, что Украина вернула в работу два энергоблока на одной из атомных электростанций, что позволит снизить дефицит генерации электроэнергии. Теперь в энергосистеме Украины работают все девять энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольном государстве территории.
В то же время, за трое суток электроснабжение возобновили почти 60 тысяч абонентов в Днепропетровской и Донецкой областях. Свет появился в 39 населенных пунктах, которые постоянно находятся под обстрелами.