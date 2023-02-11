Відключення світла у Києві 12 лютого - електроенергію не обмежуватимуть

Відключення світла у Києві

У Києві, Київській області, Одеській та Дніпропетровській області, 12 лютого не планують відключати світло. НЕК "Укренерго" не надав обмежень споживання для цих регіонів.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Наступного дня "Укренерго" не надавало обмеження споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській області, Одеській та Дніпропетровській областях.

Втім, у ДТЕК уточнили, що при перевантаженні мереж у зазначених областях можуть бути застосовані обмеження згідно зі стабілізаційними графіками.

Нагадаємо, що Україна повернула в роботу два енергоблоки на одній з атомних електростанцій, що дозволить знизити дефіцит генерації електроенергії. Наразі в енергосистемі України працюють усі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території.

Водночас за три доби електропостачання відновили майже 60 тисяч абонентів у Дніпропетровській та Донецькій областях. Світло з'явилося у 39 населених пунктах, які постійно перебувають під обстрілами.