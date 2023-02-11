Відключення світла у Києві 12 лютого - електроенергію не обмежуватимуть

Світло не відключатимуть у чотирьох областях: в ДТЕК розповіли про ситуацію з електроенергією
У Києві, Київській області, Одеській та Дніпропетровській області, 12 лютого не планують відключати світло. НЕК "Укренерго" не надав обмежень споживання для цих регіонів.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
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Наступного дня "Укренерго" не надавало обмеження споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській області, Одеській та Дніпропетровській областях.
Втім, у ДТЕК уточнили, що при перевантаженні мереж у зазначених областях можуть бути застосовані обмеження згідно зі стабілізаційними графіками.
Нагадаємо, що Україна повернула в роботу два енергоблоки на одній з атомних електростанцій, що дозволить знизити дефіцит генерації електроенергії. Наразі в енергосистемі України працюють усі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території.
Водночас за три доби електропостачання відновили майже 60 тисяч абонентів у Дніпропетровській та Донецькій областях. Світло з'явилося у 39 населених пунктах, які постійно перебувають під обстрілами.