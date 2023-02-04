Будут ли выключать дальше свет — Укрэнерго отчитался о состоянии энергосистемы в Украине

Свет будут выключать реже: в Укрэнерго отчитались о состоянии энергосистемы в Украине
Потребление электроэнергии в субботу, 4 февраля, снизилось по сравнению с рабочим днем. Также несколько увеличилось производство тепловых электростанций. Соответственно, уменьшился дефицит мощности. В Одесской области сохраняются ограничения сети.
Об этом сообщает Укрэнерго.
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Там сообщили, что вышел из ремонта один блок на тепловой электростанции. Также благодаря восстановлению трансформаторного оборудования на подстанции "Укрэнерго" включен в работу еще один блок на одной из электростанций.
Дефицит
По информации энергетиков, имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Дефицит мощности сохраняется.
Выработанная электроэнергия делится на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. В Одесской области сохраняются ограничения сети.
Причина дефицита
В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. 13 ракетных и 15 дроновых атак нанесли значительные повреждения объектам высоковольтной сети и электростанциям.
Ограничение
Пока до всех облэнерго доведены лимиты потребления. Напоминаем, что каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита. Превышение лимитов приводит к созданию аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.
В результате масштабной аварии на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго", в Одессе и близлежащих районах действуют аварийные отключения. Вместе с Одесской областной военной администрацией и облэнерго специалисты Укрэнерго разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов. Ремонтные бригады Укрэнерго и облэнерго совместно работают по устранению последствий и возобновлению энергопитания.
Напомним, что недавно энергетики рассказали, что без новых обстрелов минимально необходимый срок восстановления энергосистемы — несколько месяцев. Однако полное восстановление займет год или полтора.