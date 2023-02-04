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Світло вимикатимуть рідше: в Укренерго відзвітували про стан енергосистеми в Україні

4 лютого 2023 13:42
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Чи вимикатимуть надалі світло — Укренерго відзвітував про стан енергосистеми в Україні
Проте наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Споживання електроенергії у суботу, 4 лютого, знизилось порівняно з робочим днем. Також дещо збільшилось виробництво на теплових електростанціях. Відповідно зменшився дефіцит потужності. В Одеській області зберігаються мережеві обмеження.

Про це повідомляє Укренерго.

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Там повідомили, що вийшов з ремонту один блок на тепловій електростанцій. Також завдяки відновленню трансформаторного обладнання на підстанції "Укренерго", включено в роботу ще один блок на одній з електростанцій.

Дефіцит

За інформацією енергетиків, наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Дефіцит потужності зберігається.

Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. В Одеській області зберігаються мережеві обмеження.

Причина дефіциту

Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. 13 ракетних та 15 дронових атак завдали значних пошкоджень об’єктам високовольтної мережі та електростанціям. 

Обмеження

Наразі до всіх обленерго доведені ліміти споживання. Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Внаслідок масштабної аварії на одній з підстанцій НЕК "Укренерго", в Одесі та прилеглих районах діють аварійні відключення. Разом з Одеською обласною військовою адміністрацією та обленерго фахівці Укренерго розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів. Ремонтні бригади Укренерго та обленерго спільно працюють для усунення наслідків та відновлення енергоживлення.

Нагадаємо, нещодавно енергетики розповіли, що без нових обстрілів мінімально необхідний термін відновлення енергосистеми — декілька місяців. Однак повне відновлення займе рік або ж півтора.

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