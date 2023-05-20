Тайна картины Пикассо: ученые нашли скрытое изображение

Фрагмент картины "Мулен де ла Галетт" Пабло Пикассо. Фото: Музей Соломона Р. Гуггенхайма

На картине "Мулен де ла Галетт" Пабло Пикассо реставраторы музея Гуггенхайма в Нью-Йорке обнаружили маленькую собачку. Животное было закрашено, поэтому раньше его никто не замечал.

Об этом пишет издание CNN.

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На "Мулен де ла Галетт" изображена сцена в знаменитом парижском танцевальном зале. На переднем плане нарисованы пары и три фигуры за столом.

Четвертый гость за столиком был спрятан под слоем черной краски. Выявить его первоначальный вид удалось при помощи рентгена.

По словам старшего реставратора картин Гуггенхайма Джули Бартена, Пикассо мог спрятать собаку, чтобы она не отвлекала.

Картина "Мулен де ла Галетт" Пабло Пикассо. Фото: Музей Соломона Р. Гуггенхайма

Эксперты отмечают, что смена картин позже стала частью регулярной практики Пикассо. "Мулен де ла Галетт" теперь считается одним из ранних примеров этого.

Напомним, в частной художественной коллекции британской семьи эксперты из аукционного дома Christie's нашли два неизвестных портрета. Работы принадлежат художнику Рембрандту.