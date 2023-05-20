Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Таємниця картини Пікассо: вчені знайшли приховане зображення arrow

Таємниця картини Пікассо: вчені знайшли приховане зображення

20 травня 2023 01:14
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Таємниця картини Пікассо: вчені знайшли приховане зображення
Фрагмент картини "Мулен де ла Галетт" Пабло Пікассо. Фото: Музей Соломона Р. Гуггенхайма
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На картині "Мулен де ла Галетт" Пабло Пікассо реставратори музею Гуггенхайма в Нью-Йорку виявили маленького песика. Тварина була зафарбована, тому раніше її ніхто не помічав.

Про це пише видання CNN.

Читайте також:

Зображення чарівної болонки з червоним бантом експерти виявили під час аналізу картини іспанського художника "Le Moulin de la Galette" напередодні виставки його ранніх робіт.

На "Мулен де ла Галетт" зображена сцена у знаменитій паризькій танцювальній залі. Намальовані пари та три фігури за столом на передньому плані.

Четвертого гостя за столиком заховали під шаром темної фарби. Виявити його первісний вигляд вдалося за допомогою рентгену. 

За словами старшого реставратора картин Гуггенхайма Джулі Бартен, Пікассо міг сховати собаку, аби він не відволікав. 

Картина "Мулен де ла Галетт" Пабло Пікассо. Фото: Музей Соломона Р. Гуггенхайма

Експерти зазначають, що зміна картин пізніше стала частиною регулярної практики Пікассо. "Мулен де ла Галетт" тепер вважається одним із ранніх прикладів цього.

Нагадаємо, у приватній мистецькій колекції британської родини експерти з аукціонного будинку Christieʼs знайшли два невідомі портрети. Роботи належать художнику Рембрандту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB