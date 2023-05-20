Таємниця картини Пікассо: вчені знайшли приховане зображення

Фрагмент картини "Мулен де ла Галетт" Пабло Пікассо. Фото: Музей Соломона Р. Гуггенхайма

На картині "Мулен де ла Галетт" Пабло Пікассо реставратори музею Гуггенхайма в Нью-Йорку виявили маленького песика. Тварина була зафарбована, тому раніше її ніхто не помічав.

Про це пише видання CNN.

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На "Мулен де ла Галетт" зображена сцена у знаменитій паризькій танцювальній залі. Намальовані пари та три фігури за столом на передньому плані.

Четвертого гостя за столиком заховали під шаром темної фарби. Виявити його первісний вигляд вдалося за допомогою рентгену.

За словами старшого реставратора картин Гуггенхайма Джулі Бартен, Пікассо міг сховати собаку, аби він не відволікав.

Картина "Мулен де ла Галетт" Пабло Пікассо. Фото: Музей Соломона Р. Гуггенхайма

Експерти зазначають, що зміна картин пізніше стала частиною регулярної практики Пікассо. "Мулен де ла Галетт" тепер вважається одним із ранніх прикладів цього.

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