Такого никто не ожидал: почему нельзя желать человеку спокойной ночи

Сон человека. Иллюстративное фото: google.com

Каждый вечер перед сном люди желают своим родным или близким "спокойной", "доброй" ночи или же хороших снов. Однако они не думают о том, можно ли вообще желать "спокойной ночи".

О том, почему не стоит говорить "спокойной ночи", рассказали в "УНИАН".

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Что на самом деле означает "спокойной ночи"

Стоит вспомнить только любые слова, говорящиеся на похоронах, когда прощаются с человеком. Обычно они говорят: "Спи спокойно". Это значит, что человек спокойно завершает свой земной путь, а душа его уходит в другой мир.

"Именно поэтому на первый взгляд невинная фраза на ночь может быть воспринята высшими силами, как призыв к действию. Если вы не понимаете, почему перед сном нельзя желать спокойной ночи, объясним на примере — так вы хотите человеку ночи в покое, как у покойника. Конечно, человек будет спать в покое (его никто не побеспокоит), но не окажется ли этот покой вечным?, — отметили в материале.

Как выяснилось, спокойной ночи или смены нельзя желать медикам. Так пожелание работает в другую сторону. Из-за таких слов врачи наоборот имеют проблематичную смену и не могут спокойно поспать.

Какими словами заменить пожелания

По словам опытных эзотериков, лучше желать человеку: "добрых снов" или "доброй ночи". Благодаря таким словам Вселенная будет слышать правильные сигналы и у человека будет действительно хороший сон, после которого он проснется активным и радостным.

Напомним, некоторые люди иногда сталкиваются с проблемами со сном, поэтому иногда принимают снотворные препараты, но чрезмерное количество таких препаратов не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому следует знать, как можно быстро и легко уснуть без лекарств.