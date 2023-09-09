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Такого ніхто не очікував: чому не можна бажати людині спокійної ночі

9 вересня 2023 23:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Такого ніхто не очікував: чому не можна бажати людині спокійної ночі
Сон людини. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Кожного вечора перед сном люди бажають своїм рідним або близьким "спокійної", "доброї" ночі або ж гарних снів. Проте вони не думають про те, чи можна взагалі бажати "спокійної ночі". 

Про те, чому не варто говорити "спокійної ночі", розповіли у виданні "УНІАН".

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Що насправді означає "спокійної ночі"

Варто згадати лише будь-які слова, які говорять на похоронах, коли прощаються з людиною. Зазвичай вони говорять: "Спи спокійно". Це означає, що людина спокійно завершує свій земний шлях, а душа її вирушає до іншого світу.

"Саме тому на перший погляд невинна фраза на ніч може бути сприйнята вищими силами як заклик до дії. Якщо ви не розумієте, чому перед сном не можна бажати спокійної ночі, пояснимо на прикладі — так ви бажаєте людині ночі в спокої, як у небіжчика. Звичайно, людина буде спати в спокої (її ніхто не потурбує), але чи не виявиться цей спокій вічним?", — зауважили у матеріалі.

Як з'ясувалось, спокійної ночі або зміни не можна бажати медикам. Так побажання працює в інший бік. Через такі слова лікарі навпаки мають проблематичну зміну та не можуть спокійно поспати.

Якими словами замінити побажання

За словами досвідчених езотериків, краще бажати людині: "добрих снів" або "на добраніч". Завдяки таким словам Всесвіт буде чути правильні сигнали та людина буде мати справді гарний сон, після якого вона прокинеться активною та радісною. 

Нагадаємо, деякі люди іноді стикаються з проблемами зі сном, тому час від часу приймають снодійні препарати, але надмірна кількість таких препаратів не дуже добре впливає на здоров'я. Тому варто знати, як можна швидко та легко заснути без снодійних ліків.

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