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Тарифы на свет: стало известно, сколько будут платить украинцы в октябре

23 сентября 2023 19:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Тарифы на свет: стало известно, сколько будут платить украинцы в октябре
Подсчет платежей. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Стало известно, что в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по такому же тарифу, что и в сентябре. Его стоимость составляет 2,64 грн за киловатт-час, при этом объем потребления не важен.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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По словам Галущенко, повышать тарифы на электроэнергию не планируют до окончания отопительного сезона 2023/2024. То есть до марта-апреля следующего года.

Министр также добавил, что до конца декабря 2023 года в Украине действует положение о возложении специальных обязательств на рынке электроэнергии. Согласно ему, предполагается обеспечение населения доступным электричеством.

"Мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается", — подчеркнул министр.

Напомним, Нацкомиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) призывают установить новый тариф на передачу электрической энергии для компании "Укрэнерго". Он должен быть бездефицитным.

Добавим, в НАК "Нефтегаз Украины" оценили запасы природного газа перед предстоящим отопительным сезоном. Также рассказали, что будет с тарифами зимой на энергоресурс для украинцев.

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