Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Тарифи на світло: стало відомо, скільки платитимуть українці у жовтні arrow

Тарифи на світло: стало відомо, скільки платитимуть українці у жовтні

23 вересня 2023 19:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Тарифи на світло: стало відомо, скільки платитимуть українці у жовтні
Підрахунок платіжок. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Стало відомо, що у жовтні українці платитимуть за електроенергію за таким самим тарифом, що й у вересні. Його вартість становить 2,64 грн за кіловат-годину, при цьому обсяг споживання неважливий. 

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Читайте також:

Тарифи на електроенергію в жовтні

За словами Галущенка, підвищувати тарифи на електроенергію не планують до закінчення опалювального сезону 2023/2024. Тобто до березня-квітня наступного року. 

Міністр також додав, що до кінця грудня 2023 року в Україні діє положення про покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії. Згідно з ним, передбачається забезпечення населення доступною електрикою. 

"Ми продовжуватимемо дію ПСО до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється", — наголосив міністр.

Нагадаємо, Нацкомісію з держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) закликають встановити новий тариф на передачу електричної енергії для компанії "Укренерго". Він повинен бути бездефіцитним.

Додамо, у НАК "Нафтогаз України" оцінили запаси природного газу перед майбутнім опалювальним сезоном. Також розповіли, що буде з тарифами взимку на енергоресурс для українців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз