Тарифи на світло: стало відомо, скільки платитимуть українці у жовтні

Підрахунок платіжок. Фото: Новини.LIVE

Стало відомо, що у жовтні українці платитимуть за електроенергію за таким самим тарифом, що й у вересні. Його вартість становить 2,64 грн за кіловат-годину, при цьому обсяг споживання неважливий.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Тарифи на електроенергію в жовтні

За словами Галущенка, підвищувати тарифи на електроенергію не планують до закінчення опалювального сезону 2023/2024. Тобто до березня-квітня наступного року.

Міністр також додав, що до кінця грудня 2023 року в Україні діє положення про покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії. Згідно з ним, передбачається забезпечення населення доступною електрикою.

"Ми продовжуватимемо дію ПСО до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється", — наголосив міністр.

Нагадаємо, Нацкомісію з держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) закликають встановити новий тариф на передачу електричної енергії для компанії "Укренерго". Він повинен бути бездефіцитним.

Додамо, у НАК "Нафтогаз України" оцінили запаси природного газу перед майбутнім опалювальним сезоном. Також розповіли, що буде з тарифами взимку на енергоресурс для українців.