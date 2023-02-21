То, что делает украинцев несгибаемыми: Зеленский показал трогательные фото

Украинцы помогают друг другу в условиях войны

Основой единства украинцев является то, что они всегда "становятся братом за брата". И именно это делает украинцев несокрушимыми.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

"Основа нашего единства – это то, что украинцы становятся за брата. И братом есть каждый, кто украинец. Единства, которое при всем дает будущее нашему государству и народу. Единства, которое дает нам несокрушимость. И это – основа нашей связи с миром, со всеми, кто ценит свободу и кто готов защищать ее", – написал президент.

Он также разместил трогательные фото об украинцах, помогающих друг другу в борьбе с российским агрессором.

Photo: Pavlo Petrov, Vadim Ghirda, Olena Tita, Marko Djurica for Reuters, Nikoletta Stoyanova, Sasha Maslov, Slava Ratynski, Danylo Pavlov

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе может состояться реванш россии. В ближайшие дни следует ожидать наступления.