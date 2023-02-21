Те, що робить українців незламними: Зеленський показав зворушливі фото

Українці допомагають одне одному в умовах війни

Основою єдності українців є те, що вони завжди "стають брат за брата". І саме це робить українців незламними.

Про це написав президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

"Основа нашої єдності — це те, що українці стають за брата. І братом є кожен, хто українець. Єдності, яка попри все дає майбутнє нашій державі й народу. Єдності, яка дає нам незламність. І це — основа нашого зв’язку зі світом, з усіма, хто цінує свободу і хто готовий захищати її", — написав президент.

Він також розмістив зворушливі фото про українців, які допомагають одне одному у боротьбі з російським агресором.

Photo: Pavlo Petrov, Vadim Ghirda, Olena Tita, Marko Djurica for Reuters, Nikoletta Stoyanova, Sasha Maslov, Slava Ratynski, Danylo Pavlov

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня може відбутися реванш росії. Найближчими днями слід чекати наступу.