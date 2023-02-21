Те, що робить українців незламними: Зеленський показав зворушливі фото
Основою єдності українців є те, що вони завжди "стають брат за брата". І саме це робить українців незламними.
Про це написав президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.
-
Масштабна програма українізації залізниці: в Україні розпочалось перейменування станцій
-
Розпочалася зустріч Байдена із президентом Польщі
-
Стратегічні підступи до Одещини під контролем ВМС, — Неїжпапа
-
Литва просить не переживати через новини про пересування білоруської техніки
-
"Динамо" хоче продати Шапаренка та Бущана: куди можуть піти зіркові футболісти
-
"Мирний план" Китаю: у Єврокомісії вказали на загрозу
-
Під час виступу путіна окупанти потужно обстріляли Херсон: є загиблі
-
Виступ Байдена у Польщі не буде відповіддю на послання путіна, — Салліван
-
Євген Сморигін написав комплімент колишній акторці "Дизель Шоу", яка пішла працювати на росіян
-
Санкції позначились на експорті російських меблів: на скільки упав дохід
"Основа нашої єдності — це те, що українці стають за брата. І братом є кожен, хто українець. Єдності, яка попри все дає майбутнє нашій державі й народу. Єдності, яка дає нам незламність. І це — основа нашого зв’язку зі світом, з усіма, хто цінує свободу і хто готовий захищати її", — написав президент.
Він також розмістив зворушливі фото про українців, які допомагають одне одному у боротьбі з російським агресором.
Photo: Pavlo Petrov, Vadim Ghirda, Olena Tita, Marko Djurica for Reuters, Nikoletta Stoyanova, Sasha Maslov, Slava Ratynski, Danylo Pavlov
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня може відбутися реванш росії. Найближчими днями слід чекати наступу.