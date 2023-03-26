Тест на украинца: Укрзализныця показала, как Орландо Блум прошел "языковое испытание"

В Украину приехал Орландо Блум

Известный голливудский актер и посол доброй воли UNICEF Орландо Блум во время своего визита в Украину удивил своим украинским произношением. Актер сумел произнести слово "Укрзализныця", которое не поддается большинству иностранцев.

Видео поездки Блума в Украину опубликовала пресс-служба Укрзализныци.

Сделал то, что не получилось у Боно

Актер на пути в Украину удивил своим украинским произношением и без проблем произнес слово "Укрзализныця". После этого Блум иронически обратился к лидеру группы U2 Боно, которому так и не далось это сложное слово.

"Извини, Боно. У меня получилось", — сказал Орландо Блум.

В компании добавили, что сейчас актер уже находится на территории нашей страны, а подробности визита пообещали рассказать позже.

"Рады приветствовать Орландо в Украине и благодарим UNICEF за ряд совместных проектов. Завтра покажем и расскажем о них больше", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что британский актер и посол доброй воли UNICEF Орландо Блум приехал в Украину. Он посетил детский центр "Спільно", где дети могут играть, учиться и получать психологическую поддержку.

До этого он приезжал в Украину еще в 2016 году. Тогда он посетил Славянск.