Тест на українця: Укрзалізниця показала, як Орландо Блум пройшов "мовне випробування"

До України приїхав Орландо Блум

Відомий голлівудський актор та посол доброї волі UNICEF Орландо Блум під час свого візиту до України здивував своєю українською вимовою. Актор зумів вимовити слово "Укрзалізниця", яке не піддається практично більшості іноземців.

Відео поїздки Блума до України опублікувала пресслужба Укрзалізниці.

Зробив те, що не вийшло у Боно

Актор на шляху до України здивував своєю українською вимовою і без проблем вимовив слово "Укрзалізниця". Після цього Блум іронічно звернувся до лідера гурту U2 Боно, якому так і не піддалося це складне слово.

"Вибач Боно. У мене вийшло", — сказав Орландо Блум.

У компанії додали, що зараз актор вже знаходиться на території нашої країни, а подробиці візиту пообіцяли розповісти пізніше.

"Раді вітати Орландо в Україні та дякуємо UNICEF за низку спільних проєктів. Завтра покажемо і розповімо про них більше", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британський актор та посол доброї волі UNICEF Орландо Блум приїхав до України. Він відвідав дитячий центр "Спільно", де діти можуть гратися, навчатися та отримувати психологічну підтримку.

До цього він приїжджав до України ще у 2016 році. Тоді він відвідав Слов’янськ.