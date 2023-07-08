Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Тест с рисунком: мыслите ли вы нестандартно arrow

Тест с рисунком: мыслите ли вы нестандартно

8 июля 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Тест: мыслите ли вы нестандартно
Вы обычный человек или разрушитель рамок и шаблонов? Фото: google
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

С помощью любопытного теста можно проверить уровень нестандартности вашего мышления. Эта задача оценивает уровень интеллектуальной креативности человека.

Психологи Эллис Торранс и Джой Гилфорд разработали систему тестов. На основе их исследований ресурс ADME создал простой тест, который быстро поможет проверить, насколько ваше мышление зашорено.

Читайте также:

Неторопливо посмотрите на 10 картинок и скажите, что там изображено. Можно выбирать несколько вариантов. Тест не подразумевает правильных или неправильных ответов. Креативность человека зависит, как далеки ответы от явных.

  1. Свеча на подставке? А может штопор, застрявший в пробке?
  2. Следы ног в кругу? А не парашютист, летящий на землю (вид снизу)?
  3. Компас? Не похоже на голодного птенца в гнезде, который зовет маму (вид сверху)?
  4. Лужа на дороге? А может жираф (вид из окна второго этажа)?
  5. Абракадабра какая-то? А не лапы медведя, слезающего с дерева?
  6. Колесо автомобиля? Не похоже на мексиканца в сомбреро (вид сверху)?
  7. Половина куска колбасы или след от каблука? А может поезд, выезжающий из тоннеля (вид спереди)?
  8. Рубашка с галстуком-бабочкой? А это не официанта зажало дверью лифта?
  9. Спидометр или барометр? А не снеговик (вид сверху)?
  10. Кто-то за чем прячется? А может, это пограничники с собаками притаились за баррикадой?

Если для каждого изображения вы придумали:

  • 1–2 варианта ответов: вы думаете как подавляющее большинство жителей планеты.
  • 3–5 вариантов: если все ответы далеки друг от друга по содержанию и вы не потратили на их поиски много времени, мыслите нестандартно и творчески подходите к решению проблем.
  • 6 и более вариантов: у вас очень высокая креативность, рамки и шаблоны – не для вас.

Ранее мы предлагали пройти быстрый психологический тест, чтобы узнать, что мешает вашему счастью.

Ранее мы публиковали быстрый тест по картинке, который расскажет, подвергаетесь ли вы манипуляциям.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз