Тест: мыслите ли вы нестандартно

Тест с рисунком: мыслите ли вы нестандартно
С помощью любопытного теста можно проверить уровень нестандартности вашего мышления. Эта задача оценивает уровень интеллектуальной креативности человека.
Психологи Эллис Торранс и Джой Гилфорд разработали систему тестов. На основе их исследований ресурс ADME создал простой тест, который быстро поможет проверить, насколько ваше мышление зашорено.
Неторопливо посмотрите на 10 картинок и скажите, что там изображено. Можно выбирать несколько вариантов. Тест не подразумевает правильных или неправильных ответов. Креативность человека зависит, как далеки ответы от явных.
- Свеча на подставке? А может штопор, застрявший в пробке?
- Следы ног в кругу? А не парашютист, летящий на землю (вид снизу)?
- Компас? Не похоже на голодного птенца в гнезде, который зовет маму (вид сверху)?
- Лужа на дороге? А может жираф (вид из окна второго этажа)?
- Абракадабра какая-то? А не лапы медведя, слезающего с дерева?
- Колесо автомобиля? Не похоже на мексиканца в сомбреро (вид сверху)?
- Половина куска колбасы или след от каблука? А может поезд, выезжающий из тоннеля (вид спереди)?
- Рубашка с галстуком-бабочкой? А это не официанта зажало дверью лифта?
- Спидометр или барометр? А не снеговик (вид сверху)?
- Кто-то за чем прячется? А может, это пограничники с собаками притаились за баррикадой?
Если для каждого изображения вы придумали:
- 1–2 варианта ответов: вы думаете как подавляющее большинство жителей планеты.
- 3–5 вариантов: если все ответы далеки друг от друга по содержанию и вы не потратили на их поиски много времени, мыслите нестандартно и творчески подходите к решению проблем.
- 6 и более вариантов: у вас очень высокая креативность, рамки и шаблоны – не для вас.
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