Тест: мыслите ли вы нестандартно

Вы обычный человек или разрушитель рамок и шаблонов? Фото: google

С помощью любопытного теста можно проверить уровень нестандартности вашего мышления. Эта задача оценивает уровень интеллектуальной креативности человека.

Психологи Эллис Торранс и Джой Гилфорд разработали систему тестов. На основе их исследований ресурс ADME создал простой тест, который быстро поможет проверить, насколько ваше мышление зашорено.

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Неторопливо посмотрите на 10 картинок и скажите, что там изображено. Можно выбирать несколько вариантов. Тест не подразумевает правильных или неправильных ответов. Креативность человека зависит, как далеки ответы от явных.

Свеча на подставке? А может штопор, застрявший в пробке? Следы ног в кругу? А не парашютист, летящий на землю (вид снизу)? Компас? Не похоже на голодного птенца в гнезде, который зовет маму (вид сверху)? Лужа на дороге? А может жираф (вид из окна второго этажа)? Абракадабра какая-то? А не лапы медведя, слезающего с дерева? Колесо автомобиля? Не похоже на мексиканца в сомбреро (вид сверху)? Половина куска колбасы или след от каблука? А может поезд, выезжающий из тоннеля (вид спереди)? Рубашка с галстуком-бабочкой? А это не официанта зажало дверью лифта? Спидометр или барометр? А не снеговик (вид сверху)? Кто-то за чем прячется? А может, это пограничники с собаками притаились за баррикадой?

Если для каждого изображения вы придумали:

1–2 варианта ответов: вы думаете как подавляющее большинство жителей планеты.

вы думаете как подавляющее большинство жителей планеты. 3–5 вариантов: если все ответы далеки друг от друга по содержанию и вы не потратили на их поиски много времени, мыслите нестандартно и творчески подходите к решению проблем.

если все ответы далеки друг от друга по содержанию и вы не потратили на их поиски много времени, мыслите нестандартно и творчески подходите к решению проблем. 6 и более вариантов: у вас очень высокая креативность, рамки и шаблоны – не для вас.

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