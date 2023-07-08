Тест: чи мислите ви нестандартно

Ви звичайна людина або руйнівник рамок та шаблонів? Фото: google

За допомогою цікавого тесту можна перевірити рівень нестандартності вашого мислення. Це завдання оцінює рівень інтелектуальної креативності людини.

Психологи Елліс Торранс та Джой Гілфорд розробили унікальну систему тестів. На основі їхніх досліджень ресурс ADME створив простий тест, який швидко допоможе перевірити наскільки ваше мислення зашорене.

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Неквапливо подивіться на 10 картинок та скажіть, що там зображено. Можна обирати кілька варіантів. Тест не передбачає правильних або неправильних відповідей. Креативність людини залежить, наскільки далекі відповіді від очевидних.

Свічка на підставці? А може штопор, який застряг у пробці? Сліди ніг у колі? А не парашутист, який летить на землю (вид знизу)? Компас? Не схоже на голодне пташеня в гнізді, яке кличе маму (вид зверху)? Калюжа на дорозі? А може жирафа (вид з вікна другого поверху)? Абракадабра якась? А не лапи ведмедя, який злазить з дерева? Колесо автомобіля? Не схоже на мексиканця в сомбреро (вид зверху)? Половина шматка ковбаси або слід від каблука? А може поїзд, який виїжджає із тунелю (вид спереду)? Сорочка з краваткою-метеликом? А це не офіціанта затиснуло дверима ліфта? Спідометр або барометр? А не сніговик (вид зверху)? Хтось за чимось ховається? А може це прикордонники з собаками причаїлися за барикадою?

Якщо для кожного зображення ви придумали:

1–2 варіанти відповідей : ви думаєте як переважна більшість мешканців планети.

: ви думаєте як переважна більшість мешканців планети. 3–5 варіантів : якщо всі відповіді далекі одна від одної за змістом і ви не витратили на їх пошуки багато часу, мислите нестандартно та творчо підходите до розв’язання проблем.

: якщо всі відповіді далекі одна від одної за змістом і ви не витратили на їх пошуки багато часу, мислите нестандартно та творчо підходите до розв’язання проблем. 6 і більше варіантів : у вас дуже висока креативність, рамки та шаблони – не для вас.

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