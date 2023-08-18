Временного мэра Запорожья подозревают в незаконном обогащении: Куртев отреагировал

Секретарь Запорожского городского совета, исполняющий обязанности городского головы Анатолий Куртев. Фото: УНИАН

У Анатолия Куртева, с 2021 года исполняющего обязанности мэра Запорожья, НАПК выявило признаки коррупции. Сумма незаконного обогащения составляет более 9 миллионов гривен.

Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

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Что говорит НАПК

Известно, что в августе 2022 Куртев вместе со своим помощником арендовали квартиру. Во время обысков детективы НАПК изъяли почти 600 тысяч гривен, 230 тысяч долларов и 650 евро.

Куртев в свою очередь заявил, что ничего не знает о средствах и квартире. Его помощник сообщил, что деньги принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких средств законным способом получить не могли.

Агентству удалось установить, что временный мэр Запорожья и его помощник таки пользовались данной квартирой, что подтвердили соседи и видео с камер наблюдения.

Обнаруженные средства в то время не соответствуют заработанным активам. Об этом, в частности, свидетельствует декларация, которую подавал Куртев за 2020 год, указав, что денежных активов у него нет. А доходы за 2021 и 2022 год не позволили накопить эту сумму.

"По результатам мониторинга образа жизни НАПК утвердило обоснованное заключение в отношении секретаря Запорожского горсовета в связи с выявлением признаков коррупционного уголовного правонарушения — незаконного обогащения, ответственность за которое предусмотрено ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины и направило его в НАБУ для осуществления досудебного", — говорится в сообщении.

Реакция Куртева

Куртев заявил, что готов сотрудничать с детективами, чтобы выяснить ситуацию.

"В связи с систематическими публикациями в СМИ заказных материалов допускаю, что есть отдельные лица, которые могут быть заинтересованы в введении в заблуждение контролирующих органов, и могли распространить недостоверную или искаженную информацию. Пока мы не имели возможности ознакомиться с выводом НАПК, поэтому посылаем официальный запрос для ознакомления", — написал Куртев.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки коррупции у эксначальника Днепропетровского областного ТЦК Анатолия Пикала. Сумма незаконного обогащения составляет более 8 миллионов гривен.