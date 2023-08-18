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Тимчасового мера Запоріжжя підозрюють у незаконному збагаченні: Куртєв відреагував

18 серпня 2023 23:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Тимчасового мера Запоріжжя підозрюють у незаконному збагаченні: Куртєв відреагував
Секретар Запорізької міської ради, виконувач обов’язків міського голови Анатолій Куртєв. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Анатолія Куртєва, який з 2021 року виконує обов’язки мера Запоріжжя, НАЗК виявило ознаки корупції. Сума незаконного збагачення становить понад 9 мільйонів гривень. 

Про це повідомиляє Національне агентство із запобігання корупції.

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Що каже НАЗК

Відомо, що у серпні 2022 року Куртєв разом зі своїм помічником орендували квартиру. Під час обшуків детективи НАЗК вилучили майже 600 тисяч гривень, 230 тисяч доларів і 650 євро. 

Куртєв своєю чергою заявив, що нічого не знає про кошти та квартиру. Його ж помічник повідомив, що гроші належать йому та його батькам. Однак НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів в законний спосіб отримати не могли.

Відтак, агентству вдалося встановити, що тимчасовий мер Запоріжжя та його помічник таки користувалися даною квартирою, що підтвердили сусіди та відео з камер спостереження.

Знайдені кошти в той час не відповідають заробленим активам. Про це, зокрема, свідчить декларація, яку подавав Куртєв за 2020 рік, вказавши, що грошових активів він не має. А доходи за 2021 і 2022 рік не дали змогу накопичити цю суму.

"За результатами моніторингу способу життя НАЗК затвердило обґрунтований висновок стосовно секретаря Запорізької міськради у зв’язку з виявленням ознак корупційного кримінального правопорушення — незаконного збагачення, відповідальність за яке передбачено ст. 368-5 Кримінального кодексу України та надіслало його до НАБУ для здійснення досудового розслідування", — йдеться у повідомленні. 

Реакція Куртєва

Куртєв заявив, що готовий співпрацювати з детективами, щоб з'ясувати ситуацію. 

"У зв'язку із систематичними публікаціями в ЗМІ замовних матеріалів допускаю, що є окремі особи, що можуть бути зацікавлені у введені в оману контролюючих органів, та могли розповсюдити недостовірну чи викривлену інформацію. Наразі ми не мали змоги ознайомитись з висновком НАЗК, тож посилаємо офіційний запит для ознайомлення",написав Куртєв. 

Нагадаємо, Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки корупції у ексначальника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала. Сума незаконного збагачення становить понад 8 мільйонів гривень. 

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