Тысячи километров, тонны гуманитарной помощи и сотни спасенных: фонд Future for Ukraine отмечает первую годовщину

Future for Ukraine празднует первую годовщину

Если спросить у украинца, какой день изменил их жизнь навсегда, единый ответ — 24 февраля 2022 года. Впрочем, 2022-й принес украинцам единство ради общей цели и общей победы. Эта черта в свою очередь объединила и украинских женщин, которые направили свои знания для создания фонда Future for Ukraine.

Как все начиналось: женская синергия для победы

Ключевая команда Future for Ukraine Украина появилась в начале марта по инициативе нескольких украинок, вынужденных уехать за границу, спасаясь от войны. В благотворительную сферу они пришли из бизнеса, за плечами имели не один собственный проект. Когда страна оказалась в тяжелейшей ситуации, украинки поняли, что должны немедленно объединить свой опыт и экспертизу для приближения победы. Эта синергия мнений, идей и желания помогать всеми возможными способами и способствовала созданию фонда. У каждой представительницы новосозданной команды уже была картинка будущего, но все надежды и амбиции были разрушены в одно мгновение войной. Выстроить и сформировать это будущее для родной страны стало главной целью фонда. Так он получил свое название Future for Ukraine (с английского — Будущее для Украины). Амбициозность и неустанная энергия украинок способствовала тому, что только за один год существования фонд совершил огромный прорыв.

В течение года Фонд объединял энергичных, смелых украинцев с желанием победы на все сложности. К команде присоединились специалисты из разных сфер, однако, как и основательницы, с благотворительностью большинство имело дело впервые. Вместе они начинали новые инициативы; преодолевали сотни километров, выезжая с гуманитарными миссиями в горячие точки; поставили на ноги раненых военных в рамках проекта протезирования; заботились об украинских перемещенных детях и женщинах.

Свою деятельность фонд направил на четыре основных направления:

медицина;

помощь детям;

гуманитарные миссии;

психологическая помощь для женщин, переживших насилие со стороны российских военных

Медицинское направление

Дарить шанс на будущее и быстрое выздоровление — одна из важнейших миссий FFU. Свои усилия фонд направил на каждого украинца, в том числе и на защитников государства.

Военные ВСУ каждый день делают для нас все возможное, защищая украинские территории. К сожалению, за нашу свободу они платят ценой собственных жизней и здоровья. Именно поэтому вместе с партнерами Фонд начал две инициативы — установка системы металлоостеосинтеза для сложных случаев травмирования костей, протезирование и реабилитация военных за рубежом.

В результате 211 украинцам, в том числе и военным, за 10 месяцев была установлена система металлоостеосинтеза. А это 220 операций разной сложности, проведенных врачами медицинских учреждений по всей Украине. С начала ноября уже шесть потерявших концовки военных получили протезирование и прошли реабилитацию с известными на весь мир врачами-протезистами и реабилитологами в США (Вашингтон) и на Мальте. Новые протезы позволяют им возвратиться к активной жизни. Например, детский преподаватель хореографии Александр Чайка уже через несколько месяцев после протезирования и реабилитации вернулся в преподавательскую деятельность и даже расширяет свои группы, ища новых воспитанников. А Дмитрий Скляренко настолько вдохновился своими возможностями со сверхсовременным протезом, что уже готов вернуться в ряды ВСУ.

Дополнительно в рамках медицинского направления Future for Ukraine помог 11 разным больницам, распределив медикаменты, медицинские средства и оборудование, предоставленные 19 международными и украинскими партнерами.

Помощь детям

Наши дети — это будущее украинской нации. Мы все понимаем, насколько важно сделать все возможное, чтобы травмы войны не отразились на их психике и ментальном здоровье. Забота о детях – одно из важнейших направлений работы FFU. Так, сначала в Варшаве появился CHILDREN HUB. Это центр адаптации, развития и психологического сопровождения украинских детей-переселенцев. Кроме того, что CHILDREN HUB призван предложить малышам полезные развлечения, он еще и имеет целью сохранить национальную идентичность, ведь в этом пространстве дети могут общаться по-украински и узнавать больше о родной стране. С начала работы в июне хаб посетили более 8,5 тысяч раз, обратилось 933 семьи. К логопеду обратились 348 раз, а к психологам – 367 раз.

В канун первой годовщины работы Фонда во Львове также открылся LEVCHYK SPECTRUM HUB — центр развития и социализации перемещенных детей с расстройствами спектра аутизма, а также их адаптации к новым реалиям жизни во время войны. В феврале 2023-го LEVCHYK заработал в тестовом режиме, с тех пор уже 20 детей начали программу по безвозмездным коррекционным занятиям. Цель проекта — обеспечить регулярные коррекционные занятия для 100 детей в 2023 году.

Гуманитарная помощь

Немалым вызовом для Украины стал гуманитарный кризис. Когда тысячи населенных пунктов столкнулись с последствиями оккупации и нехваткой продовольствия, Future for Ukraine расширили свою деятельность и положили начало центру гуманитарной помощи.

Главная цель — поддержать украинцев и обеспечить их жизненные потребности в условиях войны. Команда Фонда выезжает с гуманитарными миссиями в прифронтовые и деоккупированные территории Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областей и доставляет местным жителям продукты питания, гигиены, бытовую химию, медикаменты, корма для животных. 30 тысяч километров на спидометрах и 60 тонн гуманитарной помощи — таков результат более полугодового труда штаба. За это время команда Фонда раздала более 5000 наборов, оказала помощь более 30 организациям, среди которых детские дома, больницы и воинские части.

Психологическая помощь для женщин

В начале 2023 г. Фонд запустил проект GIDNA. Это проект квалифицированной психологической помощи для женщин, переживших насилие со стороны российских военных или ставших его свидетелями.

На фоне войны ментальные травмы ощущаются еще болезненнее, а из-за укоренившего страха общественного осуждения женщины склонны умалчивать пережитое. К работе в проекте были привлечены психотерапевты, прошедшие обучение в Израильской коалиции травмы, а теперь регулярно получающие супервизии от коллег из Израиля. Инициатива быстро набрала широкую огласку: фонд поддержали лидеры мнений, топовые СМИ, а, главное, к проекту сразу обратилось 5 женщин.

Партнеры

За год работы Фонд заручился поддержкой более 40 украинских и международных партнеров по разным направлениям. Каждый пакет с гуманитарной помощью, каждое движение военного после ранения и каждая улыбка ребенка, вынужденного бежать от войны, — это заслуга плодотворного сотрудничества и поддержки от бизнесов и некоммерческих организаций.

Война продолжается и с каждым новым днем перед командой фонда появляются новые задачи. Но украинская объединенность и вовлеченность в общую победу приближают наш самый ожидаемый день, День Победы.