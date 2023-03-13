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Тисячі кілометрів, тонни гуманітарної допомоги та сотні врятованих: фонд Future for Ukraine святкує першу річницю

13 березня 2023 15:52
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Future for Ukraine святкує першу річницю
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Якщо запитати в українця, який день змінив їхнє життя назавжди, одностайна відповідь — 24 лютого 2022 року. Утім 2022-й приніс українцям єдність задля спільної мети та спільної перемоги. Ця риса своєю чергою обʼєднала й українських жінок, які спрямували свої знання для створення фонду Future for Ukraine.

Як усе починалося: жіноча синергія задля перемоги

Ключова команда Future for Ukraine Україна з’явилася на початку березня за ініціативи кількох українок, які були вимушені виїхати за кордон, рятуючись від війни. У благодійну сферу вони прийшли із бізнесу, за плечима мали не один власний проєкт. Коли країна опинилася в надважкій ситуації, українки зрозуміли, що мають негайно обʼєднати свій досвід та експертизу задля наближення перемоги. Ця синергія думок, ідей та бажання допомагати всіма можливим способами й посприяла створенню фонду. У кожної представниці новоствореної команди вже була картинка майбутнього, але всі сподівання та амбіції були зруйновані в одну мить війною. Відбудувати та сформувати це майбутнє для рідної країни стало головною метою фонду. Так він отримав свою назву Future for Ukraine (з англійської — Майбутнє для України). Амбітність та невпинна енергія українок сприяла тому, що лише за один рік існування фонд зробив величезний прорив.

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Протягом року Фонд обʼєднував енергійних, сміливих українців із бажанням перемоги попри всі складнощі. До команди приєдналися фахівці з різних сфер, проте, як і засновниці, з благодійністю більшість мала справу вперше. Разом вони започатковували нові ініціативи; долали сотні кілометрів, виїжджаючи з гуманітарними місіями до гарячих точок; поставили на ноги поранених військових у межах проєкту протезування; піклувалися про українських переміщених дітей та жінок.

Свою діяльність фонд спрямував на чотири основні напрями:

  • медицина;
  • допомога дітям;
  • гуманітарні місії;
  • психологічна допомога для жінок, які пережили насильство з боку російських військових

Медичний напрям

Дарувати шанс на майбутнє та швидке одужання — одна з найважливіших місій FFU. Свої зусилля фонд спрямував на кожного українця, зокрема й на захисників держави.

Військові ЗСУ щодня роблять для нас усе можливе, обороняючи українські території. На превеликий жаль, за нашу свободу вони платять ціною власних життів та здоровʼя. Саме тому разом із партнерами Фонд започаткував дві ініціативи — встановлення системи металоостеосинтезу для складних випадків травмування кісток, а також протезування та реабілітація військових за кордоном.

медицина

Унаслідок 211 українцям, зокрема й військовим, за 10 місяців було встановлено систему металоостеосинтезу. А це 220 операцій різної складності, проведених лікарями медичних установ по всій Україні. Від початку листопада вже шестеро військових, які втратили кінцівки, отримали протезування та пройшли реабілітацію з відомими на весь світ лікарями-протезистами та реабілітологами в США (Вашингтон) та на Мальті. Нові протези дають змогу їм повернутися до активного життя. Наприклад, дитячий викладач хореографії Олександр Чайка вже за кілька місяців після протезування та реабілітації повернувся до викладацької діяльності та навіть розширює свої групи, шукаючи нових вихованців. А Дмитро Скляренко настільки надихнувся своїми можливостями з надсучасним протезом, що вже готовий повернутися до лав ЗСУ.

Додатково в межах медичного напряму Future for Ukraine допоміг 11 різним лікарням, розподіливши медикаменти, медичні засоби та устаткування, надані 19 міжнародними та українськими партнерами.

Допомога дітям

Наші діти — це майбутнє української нації. Ми всі розуміємо, наскільки важливо зробити все можливе, щоб травми війни не відобразилися на їхній психіці та ментальному здоровʼї. Піклування про дітей — один із найважливіших напрямів роботи FFU. Так спочатку у Варшаві зʼявився CHILDREN HUB. Це центр для адаптації, розвитку та психологічного супроводу українських дітей-переселенців. Окрім того, що CHILDREN HUB покликаний запропонувати малечі корисні розваги, він ще й має на меті зберегти національну ідентичність, адже в цьому просторі дітлахи можуть спілкуватися українською та дізнаватися більше про рідну країну. З початку роботи в червні до хабу завітали понад 8,5 тисяч разів, звернулося 933 родини. До логопеда звернулися 348 разів, а до психологів — 367.

фонд

Напередодні першої річниці роботи Фонду у Львові також відкрився LEVCHYK SPECTRUM HUB — центр для розвитку та соціалізації переміщених дітей із розладами спектра аутизму, а також їхньої адаптації до нових реалій життя під час війни. У лютому 2023-го LEVCHYK запрацював у тестовому режимі, відтоді вже 20 діток розпочали програму з безоплатних корекційних занять. Мета проєкту — забезпечити регулярні корекційні заняття для 100 дітей у 2023 році.

Гуманітарна допомога

Неабияким викликом для України стала гуманітарна криза. Коли тисячі населених пунктів зіткнулися з наслідками окупації та нестачею продовольства, Future for Ukraine розширили свою діяльність та започаткували центр гуманітарної допомоги.

Головна мета — підтримати українців та забезпечити їхні життєві потреби в умовах війни. Команда Фонду виїжджає з гуманітарними місіями в прифронтові та деокуповані території Харківської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей і доставляє місцевим жителям продукти харчування, засоби гігієни, побутову хімію, медикаменти, корми для тварин. 30 тисяч кілометрів на спідометрах та 60 тонн гуманітарної допомоги — таким став результат понад піврічної праці штабу. За цей час команда Фонду роздала понад 5 000 наборів, надала допомогу понад 30 організаціям, серед яких дитячі будинки, лікарні та військові частини.

фонд

Психологічна допомога для жінок

На початку 2023 року Фонд запустив проєкт GIDNA. Це проєкт кваліфікованої психологічної допомоги для жінок, які пережили насильство з боку російських військових чи стали його свідками.

На тлі війни ментальні травми відчуваються ще болючіше, а через закоренілий страх суспільного осуду жінки схильні замовчувати пережите. До роботи в проєкті були залучені психотерапевтки, які пройшли навчання в Ізраїльській коаліції травми, а тепер регулярно отримують супервізії від колег з Ізраїлю. Ініціатива швидко набрала широкого розголосу: фонд підтримали лідери думок, топові ЗМІ, а, головне, до проєкту одразу звернулося 5 жінок.

фонд

Партнери

За рік роботи Фонд заручився підтримкою понад 40 українських та міжнародних партнерів із різних напрямів. Кожний пакунок із гуманітарною допомогою, кожен рух військового після поранення та кожна усмішка дитини, яка вимушена була тікати від війни — це заслуга плідної співпраці та підтримки від бізнесів та некомерційних організацій.

Війна триває і з кожним новим днем перед командою фонду постають нові завдання. Але українська об’єднаність та залученість до спільної перемоги наближають наш найочікуваніший день, День Перемоги.

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