Тысячи людей в западных и центральных областях остались без света: что случилось

Из-за сильного ветра были повреждены линии электропередач

В ряде регионов Украины из-за сильного ветра были повреждены линии электропередач. Больше всего людей осталось без света в Хмельницкой области – 18 тысяч потребителей.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Повреждение линий электропередач

Как сообщил министр, в течение последних суток сильными порывами ветра повреждены линии электропередачи в центральных и западных регионах страны. Больше всего в Хмельницкой области, где обесточено около 18 тысяч потребителей.

"Энергетики активно работают и до конца дня планируют возобновить там электроснабжение", — заверил Галущенко.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в свою очередь проинформировал, что из-за сильного ветра во Львовской области 17 линий электропередач аварийно отключены. Поэтому 57 населенных пунктов обесточены. Из них 27 полностью, 30 частично.

Больше обесточенных населенных пунктов есть на Яворовском, Бродовском, Перемышлянском и Жовковском направлениях.

"Над восстановлением питания работают 94 работника "Львовоблэнерго", привлекли 33 единицы техники", — отметил Козицкий.

Напомним, ранее в Укрэнерго сообщили, что на 21 февраля уровень потребления электроэнергии в Украине не изменился. Дефицит генерации не прогнозируется, потребление остается на уровне понедельника.