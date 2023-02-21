Тысячи людей в западных и центральных областях остались без света: что случилось
В ряде регионов Украины из-за сильного ветра были повреждены линии электропередач. Больше всего людей осталось без света в Хмельницкой области – 18 тысяч потребителей.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
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Повреждение линий электропередач
Как сообщил министр, в течение последних суток сильными порывами ветра повреждены линии электропередачи в центральных и западных регионах страны. Больше всего в Хмельницкой области, где обесточено около 18 тысяч потребителей.
"Энергетики активно работают и до конца дня планируют возобновить там электроснабжение", — заверил Галущенко.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в свою очередь проинформировал, что из-за сильного ветра во Львовской области 17 линий электропередач аварийно отключены. Поэтому 57 населенных пунктов обесточены. Из них 27 полностью, 30 частично.
Больше обесточенных населенных пунктов есть на Яворовском, Бродовском, Перемышлянском и Жовковском направлениях.
"Над восстановлением питания работают 94 работника "Львовоблэнерго", привлекли 33 единицы техники", — отметил Козицкий.
Напомним, ранее в Укрэнерго сообщили, что на 21 февраля уровень потребления электроэнергии в Украине не изменился. Дефицит генерации не прогнозируется, потребление остается на уровне понедельника.