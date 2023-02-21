Тисячі людей у західних і центральних областях залишилися без світла: що трапилося
У низці регіонів України через сильний вітер було пошкоджено лінії електропередач. Найбільше людей залишилося без світла у Хмельницькій області – 18 тисяч споживачів.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
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Пошкодження ліній електропередач
Як повідомив міністр, протягом останньої доби сильними поривами вітру пошкоджено лінії електропередачі в центральних та західних регіонах країни. Найбільше — у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів.
"Енергетики активно працюють і до кінця дня планують відновити там електропостачання", — запевнив Галущенко.
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький своєю чергою поінформував, що через сильний вітер у Львівській області 17 ліній електропередач аварійно відключені. Через це 57 населених пунктів знеструмлені. З них 27 — повністю, 30 — частково.
Найбільше знеструмлених населених пунктів є на Яворівському, Бродівському, Перемишлянському та Жовківському напрямках.
"Над відновленням живлення працюють 94 працівники "Львівобленерго", залучили 33 одиниці техніки", — зазначив Козицький.
Нагадаємо, раніше в Укренерго повідомили, що станом на 21 лютого рівень споживання електроенергії в Україні не змінився. Дефіцит генерації не прогнозується, споживання залишається на рівні понеділка.