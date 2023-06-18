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Топ-5 профессий, которые будут востребованы через 5 лет

18 июня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Топ-5 профессий, которые будут востребованы через 5 лет
Мужчина за компьютером. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С течением времени общество меняется, требует больше разных профессий. Некоторые профессии со в будущем вообще могут исчезнуть, а некоторые, наоборот, будут набирать все больше популярности.

Издание PБК-Украина составило перечень профессий, в которых будет нуждаться общество уже в ближайшие 5 лет.

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ТОП-5 профессий, которые потребуются за 5 лет

Новости.LIVE составили ТОП-5 профессий, которые потребуются в ближайшее время.

Разработчик искусственного интеллекта

В нашу жизнь упорно идет искусственный интеллект — от автоматизации до медицины. Сами же разработчики ИИ отвечают за создание и усовершенствование алгоритмов, помогающих компьютерам учиться и принимать решения. Поэтому на эту профессию спрос будет безумный.

Специалист по кибербезопасности

Специалисты по кибербезопасности отвечают за защиту компьютерных систем и сетей от злоумышленников и киберугроз. Эта профессия будет популярна всегда.

Эксперт по Big Data

Для крупных и средних компаний становится все важнее обработка и анализ данных. Эксперты по Big Data будут все чаще разрабатывать стратегии сбора и анализа данных для получения ценной информации и выявления новых трендов.

Аналитик данных

Для принятия стратегических решений в бизнесе становится ключевой аналитика. Поэтому такие специалисты будут долго востребованы.

Эксперт по здоровью и фитнесу

В последнее время растет интерес к здоровому образу жизни. Это открывает новые возможности для экспертов по здоровью и фитнесу. Они разрабатывают программы по улучшению физического и психического здоровья.

Напомним, в Польше не хватает специалистов среди мужчин в строительной сфере. Это связано с тем, что большинство работников вернулось в Украину, чтобы защищать дом от врага.

По официальным данным, около 300 тыс. украинцев имели виды на жительство в Польше до полномасштабного вторжения, но реальное количество проживавших в Польше украинцев составило примерно 1,5 млн человек.

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