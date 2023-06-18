Топ-5 професій, які будуть затребувані через 5 років
З плином часу суспільство змінюється, потребує більше різних професій. Деякі професії згодом взагалі можуть зникнути, а деякі, навпаки, набиратимуть все більшої популярності.
Видання PБК-Україна склало перелік професій, яких потребуватиме суспільство вже у найближчі 5 років.
ТОП-5 професій, які будуть потрібні за 5 років
Новини.LIVE склали ТОП-5 професій, які будуть потрібні найближчим часом.
Розробник штучного інтелекту
У наше життя вперто суне штучний інтелект — від автоматизації до медицини. Самі ж розробники ШІ відповідають за створення і вдосконалення алгоритмів, які допомагають комп'ютерам навчатися і ухвалювати рішення. Тому на цю професію попит буде шалений.
Фахівець з кібербезпеки
Фахівці з кібербезпеки відповідають за захист комп'ютерних систем та мереж від зловмисників і кіберзагроз. Ця професія буде популярна завжди.
Експерт з Big Data
Для великих і середніх компаній стає все важливішою обробка і аналіз даних. Експерти з Big Data все частіше розроблятимуть стратегії збору і аналізу даних для отримання цінної інформації та виявлення нових трендів.
Аналітик даних
Для ухвалення стратегічних рішень у бізнесі стає ключовою аналітика. Тому такі фахівці будуть довго затребуваними.
Експерт зі здоров'я та фітнесу
Останнім часом зростає зацікавленість у здоровому способі життя. Це відкриває нові можливості для експертів зі здоров'я та фітнесу. Вони розробляють програми для покращення фізичного та психічного здоров'я.
Нагадаємо, у Польщі бракує фахівців серед чоловіків у будівничій сфері. Це пов'язано з тим, що більшість працівників повернулися в Україну, щоб захищати дім від ворога.
За офіційними даними, близько 300 тис. українців мали посвідки на проживання в Польщі до повномасштабного вторгнення, але реальна кількість українців, які проживали у Польщі, становила приблизно 1,5 млн осіб.