Топ-5 професій, які будуть затребувані через 5 років

Чоловік за комп'ютером. Фото: Google

З плином часу суспільство змінюється, потребує більше різних професій. Деякі професії згодом взагалі можуть зникнути, а деякі, навпаки, набиратимуть все більшої популярності.

Видання PБК-Україна склало перелік професій, яких потребуватиме суспільство вже у найближчі 5 років.

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ТОП-5 професій, які будуть потрібні за 5 років

Новини.LIVE склали ТОП-5 професій, які будуть потрібні найближчим часом.

Розробник штучного інтелекту

У наше життя вперто суне штучний інтелект — від автоматизації до медицини. Самі ж розробники ШІ відповідають за створення і вдосконалення алгоритмів, які допомагають комп'ютерам навчатися і ухвалювати рішення. Тому на цю професію попит буде шалений.

Фахівець з кібербезпеки

Фахівці з кібербезпеки відповідають за захист комп'ютерних систем та мереж від зловмисників і кіберзагроз. Ця професія буде популярна завжди.

Експерт з Big Data

Для великих і середніх компаній стає все важливішою обробка і аналіз даних. Експерти з Big Data все частіше розроблятимуть стратегії збору і аналізу даних для отримання цінної інформації та виявлення нових трендів.

Аналітик даних

Для ухвалення стратегічних рішень у бізнесі стає ключовою аналітика. Тому такі фахівці будуть довго затребуваними.

Експерт зі здоров'я та фітнесу

Останнім часом зростає зацікавленість у здоровому способі життя. Це відкриває нові можливості для експертів зі здоров'я та фітнесу. Вони розробляють програми для покращення фізичного та психічного здоров'я.

Нагадаємо, у Польщі бракує фахівців серед чоловіків у будівничій сфері. Це пов'язано з тим, що більшість працівників повернулися в Україну, щоб захищати дім від ворога.

За офіційними даними, близько 300 тис. українців мали посвідки на проживання в Польщі до повномасштабного вторгнення, але реальна кількість українців, які проживали у Польщі, становила приблизно 1,5 млн осіб.