В Укрпочте потролили спикера мил россии Захарову — что она наговорила

"Нужно уменьшить дозу боярышника": в Укрпочте потролили Захарову и отвергли фейки о "нацистских" марках
В россии снова рассказывают фейки о "нацистской символике" в Украине. На этот раз спикер мид россии Мария Захарова обвинила Укрпочту в изготовлении соответствующих марок.
Об этом в своем Telegram рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
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Глава компании Игорь Смилянский не стал церемониться с представительницей российского министерства иностранных дел и посоветовал Захаровой меньше употреблять алкоголь перед выступлениями.
"Укрпочта не выпускала марку, посвященную СС "Галичина", которую она показала. Напомню, что символы нацизма в Украине запрещены, а мы четко выполняем законодательство", — написал Смелянский.
По словам гендиректора компании, россия пытается обвинить Укрпочту в изготовлении марок посвященных 75-летию дивизии СС "Галичина". Впрочем, Смелянский подметил, что 75 лет назад — это 1948 год, тогда СС уже не существовало.
Напомним, на днях спикер мид россии Мария Захарова в очередной раз попыталась успокоить россиян по поставкам Украине оружия и танков. Она заявила, что новейшая техника не сможет изменить ситуацию в пользу Украины. Также она обвинила страны НАТО в расширении конфликта из-за поставок оружия Украине.
На это ответил советник главы ОП Михаил Подоляк, по его словам, нет никакого конфликта между россией и НАТО, есть только оборона Украины.