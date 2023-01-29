Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow "Нужно уменьшить дозу боярышника": в Укрпочте потролили Захарову и отвергли фейки о "нацистских" марках arrow

"Нужно уменьшить дозу боярышника": в Укрпочте потролили Захарову и отвергли фейки о "нацистских" марках

29 января 2023 21:49
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В Укрпочте потролили спикера мил россии Захарову — что она наговорила
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В россии снова рассказывают фейки о "нацистской символике" в Украине. На этот раз спикер мид россии Мария Захарова обвинила Укрпочту в изготовлении соответствующих марок.

Об этом в своем Telegram рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Читайте также:

Подробности

Глава компании Игорь Смилянский не стал церемониться с представительницей российского министерства иностранных дел и посоветовал Захаровой меньше употреблять алкоголь перед выступлениями.

"Укрпочта не выпускала марку, посвященную СС "Галичина", которую она показала. Напомню, что символы нацизма в Украине запрещены, а мы четко выполняем законодательство", — написал Смелянский.

По словам гендиректора компании, россия пытается обвинить Укрпочту в изготовлении марок посвященных 75-летию дивизии СС "Галичина". Впрочем, Смелянский подметил, что 75 лет назад — это 1948 год, тогда СС уже не существовало.

Напомним, на днях спикер мид россии Мария Захарова в очередной раз попыталась успокоить россиян по поставкам Украине оружия и танков. Она заявила, что новейшая техника не сможет изменить ситуацию в пользу Украины. Также она обвинила страны НАТО в расширении конфликта из-за поставок оружия Украине.

На это ответил советник главы ОП Михаил Подоляк, по его словам, нет никакого конфликта между россией и НАТО, есть только оборона Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з відео

22:47 Обстрел херсонского порта: экипаж поврежденного судна локализовал утечку нефти в Днепр

Новина з відео

22:17 Зеленский написал письмо Макрону из-за допуска россиян к Олимпиаде-2024

Новина з фото

22:10 После обстрела Херсона в городе возникло пять масштабных пожаров: ГСЧС рассказали подробности

21:48 "Должны сделать время нашим оружием": Зеленский намекнул на ускорение темпа поставки оружия

Новина з фото

21:21 В Киевской области правоохранители спасли детей, оказавшихся посреди замерзшей реки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:15 Украинские знаменитости собрали более миллиона гривен на антидроновый комплекс

21:00 Переселенцы, проживающие в Одессе, могут рассчитывать на финансовую помощь: что нужно сделать

20:50 В Сомали обстреляли российский гуманитарный вертолет: что известно

20:40 Спортсмен из Одессы стал двукратным чемпионом Европы по джиу-джитсу

20:32 Умер известный украинский поэт-шестидесятник Дмитрий Павлычко

Новина з відео

22:47 Обстрел херсонского порта: экипаж поврежденного судна локализовал утечку нефти в Днепр

Новина з відео

22:17 Зеленский написал письмо Макрону из-за допуска россиян к Олимпиаде-2024

Новина з відео

19:26 Американец после перелома спины установил рекорд Гиннеса на девятиметровом одноколесном велосипеде

Эксклюзив

17:25 Купить поесть и заплатить за коммуналку: сколько одесситам нужно зарабатывать в месяц для комфортной жизни

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:45 Враг готов к новому удару с Черного моря, — Братчук

Эксклюзив

14:00 Одесса в снегу: эмоции зимнего города в объективе фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 29 января: Девам — романтический вечер, Водолеям — взрыв эмоций

Новина з відео

22:44 "Мозги на деревьях висели": оккупант рассказывает о точных ударах ВСУ и панических настроениях среди захватчиков

Новина з відео

22:00 "Это нужно для защиты жизней": Зеленский рассказал, в каком оружии нуждается Украина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Эксклюзив

11:00 Одесские рынки заполонили импортные продукты: насколько сильно это повлияло на цены

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 45-я. В Беларуси начали исчезать "чмобики"

Эксклюзив

20:30 "Решение яркое и приятное, но поднимает множество вопросов": архитектор Мария Янушкевич об Одессе под охраной ЮНЕСКО

Актуальное по теме

None 29 Январь 22:38

Обстрел херсонского порта: экипаж поврежденного судна локализовал утечку нефти в Днепр

None 29 Январь 22:32

Зеленский написал письмо Макрону из-за допуска россиян к Олимпиаде-2024

None 29 Январь 22:29

После обстрела Херсона в городе возникло пять масштабных пожаров: ГСЧС рассказали подробности

None 29 Январь 22:26

"Должны сделать время нашим оружием": Зеленский намекнул на ускорение темпа поставки оружия

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB